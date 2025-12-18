수학·탐구 선택과목 폐지… 한국사 가산점 반영

한국외국어대는 2026학년도 대학 입학전형에서 전체 모집인원(3733명)의 42.3%(1578명)를 정시모집으로 선발한다. 정시모집 선발 인원은 정원 내 일반전형 1393명, 정원 외 특별전형(농어촌학생/기초생활수급자 및 차상위계층) 185명이다.
군별로는 일반전형 가군 272명(서울캠퍼스 187명, 글로벌캠퍼스 85명), 나군 688명(서울캠퍼스 413명, 글로벌캠퍼스 275명), 다군 433명(서울캠퍼스 99명, 글로벌캠퍼스 334명)이며, 농어촌학생 특별전형 나군 50명, 다군 51명, 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 나군 42명, 다군 42명이다.
모든 전형은 수능 100%로 선발한다. 모집 단위의 계열에 따른 선택과목을 지정하지 않아 수험생은 수학 영역의 확률과 통계/미적분/기하, 탐구 영역의 사회/과학탐구 선택에 제한 없이 원하는 모집단위 모두에 지원할 수 있다. 또한 올해부터 자연계열 응시자도 한국사 영역을 등급에 따른 가산점 형식으로 반영하며, 학교폭력 조치 사항이 있는 경우 각 호에 따라 총점에서 감점된다. 정시모집 원서접수는 12월 29일 오전 10시부터 12월 31일 오후 5시까지 입학처 홈페이지를 통해 할 수 있다.
