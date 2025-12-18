미술계열 1·2단계 선발… 면접·실기고사 미실시
홍익대는 2026학년도 정시모집 수능우수자전형에서 모집인원의 33.7%인 1249명(서울캠퍼스 848명, 세종캠퍼스 401명)을 선발한다. 수능우수자전형은 수능위주 전형이며 서울캠퍼스는 나·다군으로, 세종캠퍼스는 가·다군으로 모집한다. 인문계열/자연계열/캠퍼스자율전공(인문·예능)/캠퍼스자율전공(자연·예능)의 경우 다군으로 모집한다. 미술계열의 경우 서울캠퍼스는 나군으로, 세종캠퍼스는 가군으로 모집하는데 모집시기가 다르므로 캠퍼스 간 복수지원이 가능하다.
모집 계열별로 전형요소 및 반영비율이 다르다. 인문계열/자연계열/캠퍼스자율전공(인문 예능)/캠퍼스자율전공(자연 예능)의 경우 모든 전형을 수능 성적 100%로 선발한다. 미술계열의 경우 1단계에서 서울캠퍼스는 모집인원의 3배수를, 세종캠퍼스는 4배수를 각각 수능 100%로 선발한다. 2단계에서는 1단계 성적 60%와 서류 40%로 선발한다. 면접 또는 실기고사는 실시하지 않는다.
서류평가 시에는 학교생활기록부와 미술활동보고서를 바탕으로 학업역량(20%), 전공역량(40%), 발전가능성(25%), 인성(15%)을 평가한다. 미술활동보고서 지원자 양식은 교과활동 최대 7개, 비교과활동 최대 8개 작성 가능하다.
