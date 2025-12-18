한양대는 정시 분할모집을 통해 정원 내 1280명, 정원 외 177명으로 총 1457명을 선발한다. 가군 730명, 나군 667명, 다군 60명(정원 외 포함)이다. 수시이월 인원이 반영된 정시 최종 모집인원은 12월 26일 입학처 홈페이지에 공지될 예정이다.
2026학년도 정시모집에서는 교육부 첨단분야 학생정원 조정에 따라 공과대학 일부 첨단학과의 정원 내 모집인원이 확대됐다. 융합전자공학부는 나군에서 79명, 미래자동차공학과는 나군에서 29명, 데이터사이언스학부는 나군에서 30명을 선발한다.
수능위주 전형에는 학생부종합평가 10%가 새롭게 도입된다. 가·나·다군 일반전형 및 특별전형에서 적용되며, 스포츠산업과학부(스포츠사이언스전공)와 연극영화학과(연출 및 스탭·연기)는 적용 대상에서 제외된다.
2026학년도 정시모집에서는 모든 전형과 계열에서 수능 필수 응시과목이 폐지된다. 기존 자연계열의 필수 선택 과목이던 수학(기하·미적분) 및 과학탐구 2과목 제한이 사라짐에 따라 수험생은 계열과 무관하게 자유로운 과목 선택이 가능하다.
최근 3년간 학과별 등록생 수능 백분위, 충원율 등 주요 정시 관련 데이터는 입학처 홈페이지의 ‘입시정보 공개’ 메뉴에서 확인할 수 있다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
수능위주 전형 학생부종합평가 10% 적용 신설
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사