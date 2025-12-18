시사 전체기사

다군 창의ICT공과대학 전공개방 모집

입력:2025-12-18 18:30
공유하기
글자 크기 조정
중앙대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원(4427명)의 약 44%에 해당하는 1944명을 선발한다. 가군, 나군, 다군 모두 학생을 선발해 수험생에게 폭넓은 선택의 기회를 제공한다.

수능일반전형에서는 1704명을 선발한다. 대부분의 모집단위는 학과별 모집을 진행하지만 다군의 창의ICT공과대학은 전공개방으로 모집한다. 해당 모집단위 합격생은 입학 시 전자전기공학부와 융합공학부 중 본인의 적성에 맞는 전공을 선택할 수 있으며, 2학년 진입 시 적성이 맞지 않을 경우 학부 변경 기회도 부여받는다.

수능일반전형에서 수능 영역별 반영 비율은 모집단위별로 다르다. 인문계열의 사회과학대학, 경영경제대학, 간호학과는 국어 30%·수학 40%·사회/과학탐구 30%를 반영한다. 그 외 인문계열 모집단위 전체는 국어 35%·수학 30%·사회/과학탐구 35%를 반영한다. 자연계열 모집단위는 국어 30%·수학 35%·사회/과학탐구 35%를 반영해 선발한다.

영어와 한국사는 등급에 따른 가산점을 부여한다. 탐구 영역 선택에 따른 지원 제한은 없으나 인문대학 및 사범대학 지원자가 사회탐구를 응시하거나 자연계열 지원자가 과학탐구를 응시할 경우 해당 탐구과목 변환표준점수의 5%를 가산점으로 부여한다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
지적장애 이웃에게 소처럼 쟁기 매달아 밭 갈게 한 70대 집유
결국 탈 난 창고형 약국… 마약류·의약품 오남용 우려에 제동
20년 전 LG에어컨 로고 ‘순금’이었다…“70만원 벌었어요”
“쉿, 윗집 임대래”… 온라인에 퍼진 동·호수 배치표
‘조세호 하차’ 직접 언급한 유재석…“스스로 돌아보길”
‘주사이모 논란’ 샤이니 키, 활동 중단 “집에서 진료 받았다” 인정
[단독]김문수는 왜 한동훈 손을 맞잡았나…측근에 “JOIN, OR DIE” 강조
김범석 질문에 “이 자리 기쁘다”… 동문서답 일관한 외국인 대표
국민일보 신문구독