국내 첫 AI대학… AI소프트웨어학부 80명 모집

숭실대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원 3031명 중 약 44.8%인 1357명(정원 외 포함)을 선발한다. 전형별 선발인원은 수능위주 전형 1252명, 실기위주 전형 61명이다.
수능위주 일반전형은 가군 425명, 나군 245명, 다군 427명을 선발하고 전형방법은 수능 100% 일괄선발 방식이다. 실기위주 일반전형은 다군 61명을 선발하고 전형방법은 실기 70%, 수능 30%로 일괄선발 방식이다.
수능위주 정원 외 특별전형(농어촌학생, 특성화고교졸업자, 기초생활수급자·차상위계층·한부모가족지원대상자)은 일반전형과 마찬가지로 수능 100%를 반영하며 147명을 선발한다. 특성화고 등을 졸업한 재직자전형은 학생부종합전형을 통해 44명을 선발할 예정이고 서류종합평가 100%로 선발한다.
올해 숭실대는 인공지능(AI) 시대를 선도할 인재를 양성하기 위해 국내 최초로 인공지능 특화 AI대학을 설립했다. AI대학 산하 AI소프트웨어학부는 전공자율선택제 2유형 모집단위로 기존 소프트웨어학부와 AI융합학부를 통합해 신설했으며 2026학년도 정시모집 가군에서 총 80명을 선발할 예정이다.
