모집단위 광역화로 자율전공·단과대 단위 선발
명지대학교
명지대는 2026학년도 정시모집에서 모집단위를 광역화해 자율전공학부 및 단과대학 단위로 모집한다. 정시전형은 크게 수능(일반전형), 수능(실기전형), 실기/실적(실기우수자전형)으로 구분되며 총 896명을 모집한다.
수능 일반전형은 인문·자연계열 모집단위 모두 가·나·다군에서 모집하며 인문계열 자율전공학부는 가군, 자연계열 자율전공학부는 다군에서 모집한다. 수능 영역별 반영 비율은 인문사회계열에서는 경영대학을 제외한 모집단위에서 국어 35%·수학 25%·영어 20%·탐구 20%를 반영하고(경영대학 국어 30%·수학 30%·영어 20%·탐구 20%), 자연공학계열은 국어 25%·수학35%·영어 20%·탐구 20%를 반영한다.
인문·자연계열 모두 탐구영역은 상위 1과목 점수만을 반영한다. 자연공학계열 지원자는 과학탐구영역 선택 시 본인이 취득한 백분위 반영점수의 10%가 가산점으로 반영된다.
수능 실기전형은 수능 60%와 실기고사 40% 성적을 합산해 선발한다. 인문캠퍼스(서울) 문예창작학과, 디지털콘텐츠디자인학과와 자연캠퍼스(용인) 건축학부(건축학전공)는 수능에서 3개 영역을 반영하고 반영비율은 국어 35%·영어 35%에 수학과 탐구영역 중 고득점 영역을 30% 반영한다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사