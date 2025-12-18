총 1759명 선발… 수능위주는 수능100% 적용
단국대학교
단국대는 2026학년도 정시모집에서 총 1759명(죽전 863명, 천안 896명)을 선발한다. 교육기회배려자, 농어촌학생, 특수교육대상자(죽전), 특성화고졸재직자는 수시모집 이월인원을 선발한다. 원서접수 기간은 2025년 12월 29~31일이다. 수능위주(일반) 최초합격자는 2026년 1월 21일 단국대 입학안내 홈페이지를 통해 발표된다.
죽전캠퍼스는 수능위주(일반) 가군(192명) 나군(253명) 다군(349명) 등 794명을 선발하며, 실기/실적위주(일반)는 가군(29명) 다군(40명) 등 69명을 선발한다.
수능위주(일반)는 수능 100%로 선발하며 체육교육과는 수능(70%)과 실기(30%)를 반영한다. 실기/실적위주(일반)는 모집단위에 따라 수능과 실기를 일정 비율로 반영한다.
천안캠퍼스는 수능위주(일반, 지역메디바이오인재) 가군(316명) 나군(244명) 다군(187명) 등 747명을 선발하며 실기/실적위주(일반) 가군(21명) 나군(35명) 다군(93명) 등 149명을 선발한다.
수능위주(일반, 지역메디바이오인재)는 수능 100%로 선발하며 실기/실적위주(일반)는 모집단위에 따라 수능과 실기를 일정 비율로 반영한다.
