올해부터 탐구 영역 사탐 과탐 모두 인정
고려대학교
고려대는 가군에서 1879명을 선발할 예정이다. 일반전형 1035명, 교과 우수 전형 594명, 농어촌전형·사회배려전형·특수교육전형·특성화고전형 250명이다.
일반전형과 농어촌전형·사회배려전형·특수교육전형·특성화고전형의 대부분 모집 단위는 수능 성적만을 활용한다. 다만 의과대학은 별도의 배점이 없는 결격 판단용 ‘적성·인성 면접’을 실시한다. 체육교육과와 디자인조형학부는 수능 70%와 실기 30%, 사이버국방학과는 수능 80%와 군 면접 및 체력 검정 20%를 합산한다. 교과우수전형은 전체 모집 단위(의과대학제외)에서 수능 80%와 학생부 교과성적 20%를 적용한다.
수능 수학 영역의 선택과목으로 확률과 통계, 미적분, 기하를 모두 인정한다. 올해부터 탐구 영역에서 사회탐구와 과학탐구를 모두 인정한다. 다만 자연계열 지원자가 과학탐구에 응시한 경우에는 해당 과목 변환점수에 각 3%의 가산점을 부여한다. 영어는 2등급부터 감점을 적용하며(3점 감점) 등급이 낮아질 때마다 3점씩 추가 감점된다. 한국사 영역은 5등급부터 감점한다. 원서 접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시(세종캠퍼스 오후 6시)까지 진행한다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사