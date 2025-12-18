광운대는 2026학년도 정시모집에서 808명을 모집할 예정이다. 가군 245명, 나군 139명, 다군 424명 등이다. 수시 이월 인원을 포함한 최종 모집인원은 오는 28일 홈페이지에 공개한다.
정시 가·나·다군의 수능 ‘일반학생전형’, ‘농어촌학생전형(정원 외)’, 가·나군의 수능 ‘기회균형전형(정원 내)’과 ‘특성화고 졸업자 전형(정원 외)’은 수능 100%를 적용한다. 정시 다군 수능 ‘일반학생전형-스포츠융합과학과’는 1단계에서 수능 60%와 학교생활기록부 40%를 합산하고, 2단계에서 1단계 성적 70%와 실기 고사 30%로 합격자를 가린다. 수능은 표준점수와 변환표준점수 등을 활용한다. 수학·과학 영역은 모집단위에 따라 가산점이 부여된다.
올해부터 학교폭력 조치 사항이 반영된다. 1~3호까지 3점 감점(전형 총점 기준 0.3%), 4~5호 30점 감점(3%), 6~7호는 50점 감점(5%), 8~9호는 불합격이다.
원서는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시까지로 인터넷으로 접수한다. 1단계 합격자(‘일반전형-스포츠융합학과’)는 내년 1월 19일 오후 3시, 다른 전형 최초 합격자는 2월 2일 오후 3시에 입학 홈페이지에서 발표한다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
올해부터 1~9호까지 학폭 조치 사항 반영
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사