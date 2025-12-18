경희대는 2026학년도 정시모집에서 전체 모집인원의 44.9%인 2415명을 선발할 예정이다. 수능위주전형 2217명, 실기위주전형 198명이다. 원서접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 6시까지 진행한다.
절대평가인 영어와 한국사는 ‘등급별 감점 방식’을 적용한다. 영어는 3등급 이하, 한국사는 5등급 이하의 경우 총점에서 차등으로 감점한다.
인문, 사회, 자연, 예술·체육 계열별 수능 영역 반영 비율이 달라 표준점수의 총점이 같더라도, 반영 비율이 높은 영역의 성적에 따라 점수차가 발생한다. 국어와 수학은 표준점수를, 탐구는 자체 산출하는 ‘백분위 변환 표준점수’를 쓴다.
인문계 사회탐구 응시자에 부여하던 가산점을 2026학년도 정시부터 폐지했다. 자연계 응시자에게는 기존과 동일하게 과학탐구 응시자에 과목당 4점씩 최대 8점의 가산점을 부여한다. 자유전공학부는 과학탐구 응시자에게 가산점을 주지 않는다.
합격자 발표는 가군과 나군의 ‘일반전형(수능위주)-인문/사회/자연’과 나군 ‘예술(무용학부 제외)’, ‘나군 체육(스포츠지도학과, 태권도학과 제외)’은 내년 1월 16일 오후 6시, 나머지 전형은 1월 23일 오후 6시 이뤄진다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
인문계 사회탐구 응시자 가산점 폐지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사