총 154명 모집… 관광학부 수능 60%·면접40%
백석대학교
백석대학교는 오는 29∼31일 가군 일반전형 69명, 나군 일반전형 85명 등 2026학년도 정시 신입생 154명을 선발한다. 면접·실기고사의 경우 가군은 2026년 1월 7~8일, 나군은 1월 13~14일에 각각 진행된다.
정시모집에서는 수능 성적 100%로 선발하는 일반전형으로 가군, 나군을 각각 모집한다. 이 중 관광학부(항공서비스) 모집단위는 나군으로 수능 60%, 면접고사 40%로 선발한다. 예체능 계열에서 디자인영상학부, 문화예술학부는 수능 20%, 실기고사 80%를 반영하고, 스포츠과학부와 태권도는 수능 30%, 실기고사 70%로 선발한다. 수능 국어, 영어, 수학에서 상위 2개 과목을 40%씩 반영하고, 탐구 영역에서는 상위 1개 과목을 20% 반영한다.
정원 외 인원은 수시모집에서 이월된 인원 153명을 선발할 예정이다. 특성화고교 전형, 농어촌학생 전형, 기초생활수급자 및 차상위계층 전형, 특성화고졸재직자 전형, 만학도 전형, 계약학과 전형이 있다.
충남 라이즈사업의 일환으로 2026학년도에 신설된 계약학과 전형에서는 모집단위별로 지역의 다양한 기업과 협약해 신입생을 모집하고 있다.
