조선대학교는 20일부터 31일까지 2026학년도 정시모집 원서접수를 진행한다. 정시모집에서는 수능 일반전형 23명, 지역인재전형 52명 등 총 75명을 선발할 예정이다. 모집단위별 모집인원은 2026학년도 수시모집 결과에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항은 추후 대학 입학처 홈페이지에 공고될 예정이다.
수능 실기실적전형에서는 학교폭력 조치사항이 확인될 경우 각 처분 호수에 따라 최고 72점~최저 8점까지 총점에서 감점 처리한다. 학생부교과전형 학교폭력조치사항이 확인될 경우엔 각 처분 호수에 따라 최고 50점~최저 5점까지 총점에서 감점 처리한다.
또 작년과 동일하게 일부 학부에서 광역화모집을 실시한다. 광역화 모집 단위는 국어국문학부(국어국문학전공·한국어교육전공), 아시어언어문화학부(중국어문화학전공·철학전공), 유럽언어문화학부(독일어문화학전공·러시아어전공·스페인중남미전공), 자연과학계열(컴퓨터통계학과·반도체화학과·생명과학과·의생명과학부·융합수리과학부)이며, 2학년 진입 시 전공 및 학과 선택에서 학생의 선택권을 100% 수용한다.
내년 개교 80주년을 맞는 조선대는 대한민국 최초 민립대학으로 출발해 ‘개성교육·생산교육·영재교육’의 3대 건학이념 아래 지역사회와 함께 성장해 왔다.
광역화 모집 2학년부터 전공·학과 선택권 보장
