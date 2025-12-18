경상국립대학교는 29일부터 31일까지 2026학년도 신입생 정시모집 원서를 온라인으로 접수받다. 지원자는 입학처 누리집(진학어플라이)에 원서를 제출하면 된다.
정시모집은 대학수학능력시험 위주로 일반, 지역인재, 농어촌학생, 특성화고교졸업자, 기초생활수급자 등, 평생학습자, 재직자 등 7개 전형으로 모집한다. 일반전형은 829명을 선발하며 미술교육과, 음악교육과, 스포츠헬스케어학과는 실기 점수를 반영한다. 산업경영학과와 미래산업융합학과는 학교생활기록부 기반 서류평가 100%로 선발한다.
지역인재전형 지원 자격은 고등학교 입학부터 졸업까지 전 교육과정을 경남·부산·울산 지역 고등학교에서 이수한 졸업(예정)자다. 대학수학능력시험 성적 100%로 평가하며 수의예과 3명, 의예과 19명, 간호학과 9명, 약학과 6명을 모집한다. 평생학습자전형은 내년 3월 1일 기준 30세 이상이 대상으로 산업경영학과와 미래산업융합학과에서 모집한다.
정시모집에서는 사범대학 일부 학과가 가군에서 나군으로 이동한다. 이동은 교육학과, 역사교육과, 유아교육과, 윤리교육과, 일반사회교육과, 일어교육과, 생물교육과이며 체육교육과는 수시 이월 시 선발한다.
일부 학과 생기부 기반해 서류평가 100%
