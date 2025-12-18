최초 합격자 입학금 50% 감면 등 폭넓은 장학제도
영진전문대학교
영진전문대학교는 ‘한국에서 가장 존경받는 전문대학’ ‘취업률 전국 1위’ ‘대한민국 최초 주문식교육 시스템 도입’ 등의 수식어가 붙는 국내 최고 수준 직업교육 특성화 대학이다.
2024년 교육부 정보공시 발표에 따르면 취업률 79.2%로 연간 3000명 이상 졸업자를 배출하는 대학 중 전국 1위다. 최근 6년간 삼성과 LG, SK 등 국내 주요 그룹사에 2168명을 진출시켰다. 최근 9년간 866명의 글로벌 취업자를 배출한 성과를 바탕으로 전국 모든 대학(2·4년제 포함) 중 해외취업 전국 1위를 기록했다. 소프트뱅크와 라쿠텐, 야후재팬 등 세계적 기업으로 취업하는 비중이 높다.
29일부터 2026년 1월 14일까지 정시모집을 진행한다. 수능 성적과 학생부 성적을 함께 반영하는 일반전형, 학생부만 반영하는 교과전형과 대학자체전형, 성인 학습자를 대상으로 하는 평생학습자전형, 다양한 정원 외 전형을 운영해 신입생을 선발할 계획이다.
정원 내 최초 합격자는 입학 학기 등록금의 50% 감면, 추가 합격자는 100만원 감면 혜택이 있다. 특성화고 학교장 추천자로 입학하는 학생은 입학 학기 등록금 전액(100%)을 지원하는 등 폭넓은 장학 제도를 마련했다.
