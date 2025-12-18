계명문화대학교는 29일부터 2026년 1월 14일까지 2026학년도 정시모집 원서를 받는다.
간호학과를 제외한 정원 내 신입생 전원(국가장학금 신청 후 소득구간 0~10 분위 확정 학생)에게 장학금을 지급한다. 성인학습자와 만학도에게는 입학학기 100%, 잔여학기 50~100% 등록금 감면 혜택을 준다. 매년 200억원 이상의 장학금을 지급하고 있다. 학생 1인당 평균 450만원의 장학 혜택을 제공하는 것이다.
63년 역사를 바탕으로 체계적이고 우수한 교육 시스템을 구축해 지금까지 9만7000여명의 전문직업인을 배출했다. 2020년과 2024년 두 차례 ‘우수 교수학습지원센터’에 선정됐고, 산업현장 수요에 부합하는 전문직업인 양성 요람으로 자리매김했다.
교육부 ‘지역혁신중심 대학지원체계(RISE)’를 대학 도약의 전환점으로 삼고 있다. 외국인 유학생 전주기 원스톱 지원시스템 구축, 성인친화형 평생교육 고도화 등을 핵심 전략으로 추진해 유학생 유치부터 교육·취업·정주까지 이어지는 통합 지원 생태계를 조성할 계획이다.
박승호 총장은 “학생 한 사람 한 사람이 미래 사회에서 경쟁력을 갖추도록 교육 품질 개선과 환경 구축에 아낌없이 투자하고 있다”고 말했다.
학생 1인당 평균 450만원 장학 혜택
