126년 역사를 자랑하는 계명대학교(총장 신일희)는 29~31일(오후 6시까지) 2026학년도 신입생 정시모집 원서접수를 받는다.
전체 모집인원 4622명 중 11.1%인 512명과 정원 외 8명 등 520명을 선발한다. 가군 190명, 나군 44명, 다군 278명을 모집한다. 정원 외 전형으로 의예과·간호학과에서 수능(농어촌) 6명, 의예과에서 수능(기회균형) 2명을 선발한다. 인문사회계열, 자연공학계열 모두 수능 100%며 영역별 백분위 점수를 반영한다. 실기·실적(예체능)은 가군에서 다군으로 변경돼 수능 20%, 실기 80%로 선발한다.
4개 수능 영역은 각각 25%씩 반영하며 자연공학계열과 자율전공부 지원자는 과학탐구에 5% 가산점이 붙는다.
단 의예과·약학부는 올해부터 국어 25%, 수학 30%, 영어 20%, 탐구 25%로 변경됐고 수학(미적분 또는 기하), 과학탐구 2과목 응시가 필수다. 수능(일반전형) 최초합격자 전원에게 신입생 특별장학금을 지급한다.
5개 캠퍼스를 갖춘 지역 거점 종합대학으로 인공지능(AI) 교육 혁신, 융합 인재 양성 등을 통해 미래형 대학 모델을 제시하고 있다.
의예과·약학부 수학 30% 영어 20% 반영
