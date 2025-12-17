[단독] “통일교, 김규환에 ‘총선 위해 잘 사용하라’며 현금 건네”
영장에 ‘윤영호, 한학자 지시 시인’
경찰, 한·일 해저터널 청탁 의심
김규환 “공천 컷오프… 앞뒤 안 맞아”
경찰이 통일교 금품 수수 의혹을 받는 김규환 전 미래통합당 의원에 대한 압수수색 영장에 “2020년 4월 총선 무렵 천정궁에서 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장에게 ‘총선을 위해 잘 사용하라’는 말과 함께 현금 3000만원이 들어있는 상자를 받았다”고 적시한 것으로 확인됐다. 윤 전 본부장이 김건희특검 조사에서 한 총재의 지시로 여야 정치인들에게 금품을 제공했다고 시인했다는 내용도 영장에 포함됐다. 김 전 의원 측은 “천정궁에 간 적 없을 뿐더러 이미 공천에서 컷오프 된 시점에 정치 자금을 받는다는 건 앞뒤가 맞지 않는다”고 반박했다.
16일 국민일보가 입수한 통일교 정치자금법 위반 혐의 압수수색 영장에 따르면, 경찰은 한 총재와 윤 전 본부장이 한·일 해저터널 사업 추진을 위해 여야 정치인들에게 금품을 준 것으로 판단했다. 경찰은 이들의 정치권 로비 배경으로 “한·일 해저터널 구상을 실현하는 데 필요한 대규모 공사 및 산업 기술에 대한 정부 정책의 협조를 얻거나, 통일교 산하 산업체 및 기업과 관련된 정책적 지원, 규제 완화를 위한 것”이라고 적었다.
윤 전 본부장이 한 총재의 지시를 받아 전재수 전 해양수산부 장관, 임종성 전 더불어민주당 의원, 김 전 미래통합당 의원에게 금품·선물을 제공했다고 특검 조사에서 시인 했다는 내용도 있다. 윤 전 본부장의 정치권 금품 공여 의혹의 ‘윗선’에 한 총재가 있다는 경찰의 시각이 반영된 것이다.
경찰은 당시 통일교의 현안 사업으로 한·일 해저터널과 함께 천정궁 건립도 지목했다. 경찰은 이를 입증할 수 있는 통일교 내부 보고 문건과 계획서, 정부 및 지방자치단체 협조 계획, 자료집 등 광범위한 자료를 압수 대상으로 올린 것으로 파악됐다. 특히 피의자들의 통일교 방문 내역을 확인할 수 있는 일정표와 초청장 등도 대상에 있었다. 다만 경찰은 실제 압수수색에서 해당 물건들을 모두 확보하지는 못한 것으로 알려졌다.
윤 전 본부장은 최근 재판에서 진술을 뒤집었고, 금품수수 의혹을 받는 정치인들도 모두 혐의를 부인하고 있다. 경찰은 압수물 분석과 추후 소환조사를 통해 이들 주장의 신빙성을 따져본다는 계획이다.
통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP)이 2020년 6~12월 세계본부에 김 전 의원에 대한 고문 수수료 명목으로 1400만원의 예산을 요청한 정황도 파악됐다. 김 전 의원 측은 “임기 종료 후 통일교에서 강의를 하며 매달 150만원씩 합법적으로 받은 돈”이라고 해명했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
