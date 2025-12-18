전남 완도·해남의 남도정원… 땅을 캔버스 삼아 식물로 가드닝한 자연 예술

[And 여행]

완도타워 주변 테마별 소정원

이국적인 바하 정원·아내의 정원

예쁜 정원 대상 ‘비원’ 노을 풍경

‘해남 최초’ 4est수목원·문가든

전남 완도군 완도읍 동망산 정상 부근에 우뚝 선 ‘우주비행선’ 모양의 완도타워 첨탑 위로 아침 해가 떠오르고 있다. 타워 왼쪽으로 바다정원과 꽃비정원, 미소정원 등 작은 테마 정원이 이어진다.

정원(庭園)은 땅을 캔버스 삼아 식물이라는 특별한 재료와 가드닝이라는 기교로 그려내는 자연 예술 작품이다. 산림청이 지난 4월 발간한 ‘2025 대한민국 정원여행지도’에는 국가정원 2곳, 지방정원 13곳, 민간정원 157곳 등 총 172곳의 등록정원이 수록됐다. 이 가운데 민간정원은 정원주의 철학과 삶의 이야기가 깃든 공간이다. 전남 완도와 해남 등 전남 동부권의 정원이 자연 속에서 휴식과 영감을 얻고자 하는 이들에게 매력적인 여행지로 부상하고 있다.



완도에서 시간이 없어 꼭 한 곳만 가야 한다면 동망산 정상 부근 다도해일출공원이 추천된다. 다도해일출공원에는 완도군 랜드마크로 손꼽히는 완도타워가 우뚝하다. 하늘로 곧게 뻗은 타워 상부에 타원형 전망대가 마련됐고, 그 위로 첨탑이 솟아 있어 언뜻 우주비행선이 내려앉은 모양이다.



2008년 9월에 준공된 높이 76m의 완도타워는 지상 2층과 전망층으로 구성된다. 해발고도 152m 위에 세워졌기 때문에 실제 전망 높이는 200m에 달한다.



전망층은 360도 파노라마 형태로, 한 바퀴 돌면서 완도 주변의 섬과 바다 풍경을 모두 담을 수 있다.



낮에 보는 전망도 좋지만 야경도 꽤 볼만하다. 조명이 들어온 신지대교와 색색의 불을 밝힌 완도 읍내 풍경이 칠흑 같은 어둠에 둘러싸인 바다와 대비돼 색다른 감흥을 준다. 매일 열리는 레이저쇼도 환상적이다.



완도타워 주변에 소정원이 있다. 소정원 내에 바다정원, 꽃비정원, 미소정원의 작은 테마가 설정돼 있다. 바다정원은 야생초 및 꽃잔디로 완도군의 로고를 만들고 주변에 야생초로 파도의 이미지를 형상화했다. 꽃비정원은 계절감을 고려한 야생화 정원으로, 다양한 종류의 야생화를 식재하고 다양한 높이의 크기로 구성된 파이프조형물로 독특한 조형적 식재공간을 조성했다. 미소정원은 대칭적 식재패턴 및 시설물 배치로 이국적인 정원을 연출했다.



구계등 인근에 이색 펜션이 있는 바하 정원.

완도에는 2025년 예쁜 정원 콘테스트에서 최우수상·우수상을 받은 민간정원이 있다. 먼저 생활권 정원 부문에서 최우수상을 수상한 ‘바하 정원’이다. 자연과 예술이 공존하고 펜션, 카페가 함께 운영되는 복합 공간으로 ‘자연과 교감을 통한 치유’를 철학으로 조성됐다. 정원에는 다양한 수목은 물론 폭포와 비단잉어가 헤엄치는 연못, 모래 정원, 중국 태호석 등 이국적인 요소와 조형물이 조화를 이루고 있다. 인근 몽돌해변으로 유명한 구계등 풍경과도 자연스럽게 어우러지는 아름다운 공간이다.



프로방스풍 집 등을 갖춘 아내의 정원.

개인 정원 부문에서 우수상을 받은 ‘아내의 정원’은 10년 전 전원생활을 시작하며 남편이 아내를 위해 직접 조성한 곳이다. 100여 종의 꽃이 사계절 내내 피고 져 정원 전경은 아름다운 동화의 한 장면을 떠올리게 한다. 집은 새하얀 스투코 벽, 스페인 기와, 격자 창문과 아치형 문으로 이뤄져 프랑스 프로방스 분위기를 풍긴다. 숲속 오두막과 장작 화덕, 수영장을 개조한 연못, 텃밭 등 가족이 함께 머물 수 있는 공간들도 곳곳에 마련됐다. 맞춤 제작한 유럽풍 포니 농장은 어린이들에게 인기다.



한울정원과 바위정원, 바람의 정원, 수국동백정원, 장미정원 등 5개 주제 정원의 배치가 돋보이는 해남 삼산면의 비원.

이웃 해남군에 비원(秘園)이 있다. 삼산면 상가리의 비원은 전남 제28호, 해남의 두 번째 민간정원이다. 2024년 전남도 예쁜정원 콘테스트에서 대상을 차지할 정도로 매력을 지녔다. 규모는 1만 769㎡로, 정원주가 직접 나무와 화초를 구해 심고 가꿔 팽나무, 느릅나무, 철쭉, 매화, 금·은목서, 모과 등 7000여 종의 다양한 식물을 만날 수 있다. 한울정원, 바위정원, 바람의 정원, 수국동백정원, 장미정원 등 5개 주제 정원의 배치가 돋보인다. 한울정원은 낮은 언덕과 연못, 굽이굽이 펼쳐진 산책로, 사계절 내내 산 위에서 시원한 물줄기 떨어지는 폭포를 갖추고 있다. 비원에는 총 9개의 크고 작은 연못이 있다. ‘바위정원’과 연결돼 있으며, 바위정원을 따라 정상에 오르면 ‘바람의 정원’을 만난다. 비원 전경과 남쪽으로 넓게 펼쳐진 들판을 볼 수 있으며 날마다 빛깔이 다른 노을 풍경을 선사한다.



현산면 봉동마을에 위치한 ‘4est수목원’은 2019년 해남 최초 민간 사립수목원으로 등록됐다. 20만㎡(약 6만평)의 대지에 1600여종의 다양한 식물이 식재돼 있다. 국내 최대 규모를 자랑하는 수국정원을 비롯해 목향장미정원, 팜파스그라스정원 등 다양한 테마 정원이 조성돼 있다.



수목과 화초류로 가득한 문가든.

계곡면의 문가든은 해남 최초의 민간정원이다. 1만여㎡의 정원 곳곳에 300여종의 수목과 화초류가 계절의 변화에 따라 매번 다른 아름다움을 보여준다. 저수지 너머 흑석산이 내다보인다.



여행메모

목포보성선 타고 해남까지 기차로… 해질 무렵 완도타워 ‘골든 타임’



4est수목원의 팜파스그라스정원.

과거 해남에 대중교통으로 간다면 고속철도를 타고 목포역이나 나주역, 또는 광주송정역에서 하차해 시외버스를 타야 했다. 이제 지난 9월 개통한 목포보성선을 타고 해남까지 기차로 갈 수 있다.



완도타워는 낮 풍경과 야경을 모두 즐길 수 있는 해질 무렵에 방문하는 것이 좋다. 햇살이 황금빛으로 변하는 늦은 오후가 다도해일출공원 산책의 골든 타임이다. 타워를 오가는 모노레일 탑승요금은 성인·청소년 8000원, 초등학생 6000원이다. 완도타워 관람요금은 성인 2000원, 청소년·군인 1500원, 어린이 1000원이다. 타워 인근에 무료주차장도 마련돼 있다.



전남 남부권 관광 활성화를 위해 출범한 '남도예술정원 협의체'가 완도·해남 일대를 남도의 정원과 예술, 로컬라이프가 만나는 관광지로 육성하기 위한 '남도예술정원 투어'를 추진한다. 비원의 '나만의 작은 정원 만들기', 바하 정원의 '가든 공예 체험', 아내의 정원의 '크리스마스 마켓' 등의 프로그램이 마련될 예정이다.







완도·해남=글·사진 남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr



