‘프린세스 캐치! 티니핑’과 즐거운 크리스마스~
롯데월드 어드벤처 겨울 축제
롯데월드 어드벤처는 내년 3월 2일까지 인기 애니메이션 ‘프린세스 캐치! 티니핑’과 함께하는 겨울 시즌 축제 ‘트윙클 미라클 윈터’를 진행 중이다. ‘프린세스 캐치! 티니핑’은 SAMG엔터의 인기 애니메이션으로, 2020년 첫 시즌 방영 이후 글로벌 지식재산권(IP)으로 성장한 ‘캐치! 티니핑’ 시리즈의 여섯 번째 시즌이다.
올해 신비로운 보석과 눈꽃 결정을 수놓아 화려함의 정수를 보여주는 ‘트윙클 윈터 빌리지’를 구현했다. 어드벤처 1층 포토존에 들어서면 눈꽃 보석이 가득한 ‘크리스털 스노 게이트’로 ‘트윙클 윈터 빌리지’의 시작을 알린다. 포토존 옆 ‘만남의 광장’에서는 화려한 미디어 아트를 입힌 초대형 보석 트리를 중심으로 크리스마스 마을이 펼쳐진다. 매직아일랜드로 이어지는 메인브리지 ‘미라클 스노 로드’에는 바닥을 수놓은 고보라이트와 가로등 눈꽃 조명이 반짝이는 눈꽃길을 연출했다. 매직캐슬에서는 산타의 모습을 한 어드벤처 대표 캐릭터 로티와 로리, 대형 트리 등 크리스마스 요소들을 담아낸 미디어 매핑 쇼를 진행한다. 저녁이 되면 조명 효과가 더욱 두드러지면서 꿈에 그리던 크리스마스 분위기를 자아낸다.
크리스마스 공연도 마련됐다. 매일 오후 2시와 8시 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서는 산타와 요정이 사랑을 전하는 ‘해피 크리스마스 퍼레이드’가 열린다. 이 퍼레이드는 실내에서 흰 눈이 내리는 특별한 연출로, 추운 야외가 아니더라도 겨울의 낭만을 느끼며 따뜻하게 축제를 즐길 수 있다는 점이 특징이다. 가든스테이지에서는 매일 오후 6시 30분 세계 장난감 백화점을 배경으로 한 ‘마법 성냥과 꿈꾸는 밤’ 공연을 연다. 주말과 공휴일 오후 5시 만남의 광장에서는 산타가 선물을 증정하는 ‘로티의 크리스마스 판타지’를 마련해 가족 단위 방문객에게 낭만적인 겨울 추억을 선물한다. 모두 오는 31일까지 진행한다. 내년에는 새로운 공연으로 찾아온다.
롯데월드 어드벤처는 겨울 시즌과 신년을 아우르는 기간 동안 티니핑 콘텐츠를 순차적으로 확대하고 있다. 먼저 어드벤처 실내 곳곳에 하츄핑·사뿐핑·아름핑·뽀니핑 등 티니핑 시즌6 인기 캐릭터를 만날 수 있는 대규모 포토존을 조성했다. 어드벤처 2층 바르셀로나 광장에는 ‘프린세스 캐치! 티니핑’ 속 공주가 타고 다니는 열차를 그대로 옮겨 놓은 듯한 ‘마법열차 포토존’이 시선을 사로잡는다. 어드벤처 1층 퍼레이드 코스를 따라 운행하는 ‘로티트레인’도 마법열차로 변신한다. 넓은 실내 공간을 돌며 실제 애니메이션 속 주인공이 된 듯한 이색 경험으로, 아이들에게 잊지 못할 추억을 선사한다.
이번 시즌 80종 이상의 다양한 티니핑 굿즈도 순차적으로 선보인다. 봉제 인형, 피규어 등 다채로운 완구 상품들을 마련해 아이들이 어드벤처에서 티니핑과 함께한 특별한 순간을 집에서도 간직할 수 있도록 했다.
크리스마스 시즌 맞이 특별 굿즈와 한정 식음료 메뉴도 준비했다. 로티와 로리를 산타와 루돌프로 재해석한 귀여운 백팩이 새롭게 출시되며, 보온성과 디자인을 모두 만족시키는 귀마개와 망토도 만나볼 수 있다. 또 겨울철 대표 간식인 군고구마와 컵스프, 산타 복장의 로티로리빵, 눈과 눈사람을 모티프로 한 다양한 스낵류 등 다채로운 겨울 시즌 메뉴로 시각적 즐거움과 미식 경험을 동시에 제공한다.
롯데월드 어드벤처는 연말연시를 맞아 테슬라 ‘사이버트럭’ 1대와 ‘미니쿠퍼’ 5대를 제공하는 대규모 경품행사 ‘산타의 잃어버린 썰매를 찾아라!’를 오는 19일부터 내년 1월 18일까지 진행한다. 행복을 나눠주고자 롯데월드 어드벤처로 향하던 산타의 루돌프와 썰매가 사라졌다. 기적이 현실로 펼쳐지는 모험과 신비의 나라 롯데월드 어드벤처에서 산타의 잃어버린 썰매조각을 모아 산타에게 기적을 선물해주자는 설정으로 이벤트를 진행한다.
응모 방법은 어드벤처에 숨겨진 자동차 테마의 어트랙션 4종(범퍼카·어린이 범퍼카·카트라이더레이싱 월드·매직 붕붕카)을 찾아 ‘산타의 잃어버린 썰매 조각’을 모으는 스탬프 미션에 도전하면 된다. 썰매 조각을 완성한 참가자에게는 ‘경품 응모권’이 주어지며 추첨을 통해 1등(1명)에게는 테슬라 사이버트럭을, 2등(5명)에게는 미니쿠퍼를 증정한다. 응모권은 산타의 선물로 변신한 실제 미니쿠퍼와 크리스마스 장식으로 꾸며진 ‘산타의 선물창고’ 포토존에서 수령할 수 있다. 당첨자는 내년 1월 23일 롯데월드 공식 유튜브 채널에서 라이브 방송을 통해 발표할 예정이다.
이번 행사에서 기존 1인 1장으로 제공되던 경품 응모권을 최대 2장까지 받을 수 있는 특별한 기회도 마련했다. 응모 당일 롯데월드 공식 앱 로그인 화면과 어드벤처 내 상품숍 또는 식음 업장에서 3만 원 이상 결제한 영수증을 경품 응모권 수령처에서 인증하면 경품 응모권 1장을 추가로 증정한다. 자세한 내용은 롯데월드 어드벤처 공식 홈페이지와 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.
