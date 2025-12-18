사람이 몰리니 매출도 몰렸다

신세계百 강남·롯데百 잠실 ‘3조 실력’

게티이미지뱅크

‘타운’으로 묶은 롯데 잠실



롯데월드 타워 앞에 자리한 서울 송파구 롯데월드몰 전경. 롯데백화점 잠실점까지 ‘롯데타운’으로 불린다. 롯데백화점 제공

교통 허브서 1위 굳힌 신세계 강남



국내 매출 1위 백화점 위상을 공고히 하고 있는 서울 서초구 신세계백화점 강남점 외관. 신세계 제공

명동 일대선 명품·외국인 수요 공략



연매출 4조 목표… 양극화는 과제

