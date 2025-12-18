사람이 몰리니 매출도 몰렸다

백화점업계의 성장세가 둔화 국면에 접어든 가운데 신세계백화점 강남점과 롯데백화점 잠실점은 올해도 연매출 3조원을 넘기며 국내 백화점 단일 점포 매출 선두 경쟁을 이어가고 있다. 교통·쇼핑·문화 인프라를 아우르는 핵심 거점을 장악한 초대형 점포들이 외형 성장을 이어가며 연말 실적 경쟁의 중심에 선 모습이다.
17일 백화점업계에 따르면 롯데백화점 잠실점은 지난 4일 기준 누적 매출 3조원을 돌파했다. 2년 연속 3조원 달성으로 지난해보다 21일 앞당긴 성과다. 2021년 처음 2조원을 넘어선 이후 5년간 연평균 매출 성장률(CAGR)은 약 15%에 달한다. 연말까지 예상 매출은 약 3조3000억원으로 역대 최대 실적 경신이 유력하다.
신세계백화점 강남점은 이보다 앞선 지난달 7일 누적 매출 3조원을 넘어섰다. 2023년부터 3년 연속인 데다 달성 시점을 2년 전보다 두 달, 지난해보다 3주 앞당긴 신기록이다. 신세계백화점 관계자는 “강남점을 글로벌 톱 백화점으로 성장시키고, 이를 필두로 전국 주요 거점에서 지역의 랜드마크 점포들을 포진시켜나가겠다”고 말했다.
‘타운’으로 묶은 롯데 잠실
롯데 잠실점의 성장 공식은 ‘롯데타운’ 전략이다. 백화점 본관과 에비뉴엘, 롯데월드몰을 하나의 복합 거점으로 묶어 집객력을 극대화했다. 본관은 취향형 소비를, 에비뉴엘은 프리미엄 쇼핑 경험을, 롯데월드몰은 젊은 방문객을 겨냥한 특화 리뉴얼에 집중하며 역할을 분담했다.
롯데월드몰은 올해에만 60여개 매장을 재편하며 트렌드 소비층 유입을 확대했다. 무신사 스탠다드 스포츠·아르켓 등 대형 SPA 브랜드를 비롯해 트리밍버드·코이세이오 등 10대 인기 브랜드도 잇달아 유치했다. 연간 400회에 달하는 팝업스토어를 운영하며 ‘팝업 성지’로써 입지도 다졌다. 지난 5월 약 420만명이 몰린 포켓몬 타운에 이어 월드웹툰페스티벌, 닌텐도 팝업 등이 호응을 얻었다.
송파구 일대를 무대로 한 시그니처 콘텐츠는 집객력을 배가시켰다. K패션 브랜드 마뗑킴과 협업한 러닝 대회 ‘스타일런’에는 6000명의 러너가 참가했다. 월드파크 야외 광장에서 진행 중인 ‘롯데타운 크리스마스 마켓’은 입장권이 연일 매진되며 역대 최대인 40만명 이상의 방문이 예상되고 있다. 이같은 전략에 올해 잠실점 신규 이용객 수는 전년 대비 15% 늘었다. 초고층 전망대와 놀이공원, 석촌호수 등 잠실 권역 인프라를 기반으로 외국인 매출도 빠르게 늘고 있다. 글로벌 결제 수단 도입과 관광 패스 연계에 힘입어 외국인 매출은 지난달까지 25% 신장했다.
교통 허브서 1위 굳힌 신세계 강남
신세계 강남점은 교통 허브를 기반으로 명품과 미식 콘텐츠를 강화하며 성장하고 있다. 서울고속버스터미널과 지하철 3·7·9호선이 교차하는 입지는 매일 대규모 유동인구를 안정적으로 공급한다. 지하철역과 연결된 JW메리어트 서울 호텔, 반포 일대 초고가 아파트 단지까지 더해지며 교통·쇼핑·숙박·주거가 유기적으로 맞물린 탄탄한 배후 상권을 형성하고 있는 것으로 평가된다.
글로벌 명품 브랜드를 남성·여성 부티크, 슈즈, 주얼리, 뷰티, 키즈 라인 등으로 세분화해 100여 개 매장 규모로 선보이고 있는 점도 특징이다. 강남점의 명품 매출 비중은 전체의 40%에 달한다. 여기에 최초·유일 명품 매장을 잇달아 선보이며 차별화를 더욱 강화하고 있다. 디올 키즈라인 ‘베이비 디올’과 루이비통 주얼리 전문 매장, 국내 유일 오데마피게 매장 등이 대표적이다.
10년간 이어진 리뉴얼 투자도 결실을 맺었다. 스위트파크부터 하우스 오브 신세계, 신세계마켓, 프리미엄 델리 전문관을 아우르는 국내 최대 규모의 식품관을 구축해 관련 매출을 20% 이상 끌어올렸다. K푸드를 찾는 외국인 관광객까지 유입되며 주말 기준 하루 10만명 이상이 찾는 명소로 자리 잡았다. 인근 신축 아파트 입주가 이어지면서 고급 리빙·가전 수요도 꾸준히 확대되는 모습이다.
명동 일대선 명품·외국인 수요 공략
경쟁은 강북 핵심 상권인 서울 중구에서도 이어지고 있다. 잠실점에 이은 롯데의 2위 점포인 롯데백화점 본점은 지난 6일 연매출 2조원을 조기 달성했다. 올해는 하이 주얼리와 고급 시계 상품군을 대폭 보강하며 명동 일대를 아우르는 ‘럭셔리 롯데타운’으로서의 위상을 끌어올렸다는 설명이다.
외국인 관광 수요를 겨냥한 전략도 성과로 이어지고 있다. K패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’는 외국인 매출 비중이 70%에 이를 정도로 인기를 끌고 있다. 본점의 최근 3개년 외국인 매출 연평균 성장률도 70%에 달한다. 진행 중인 영플라자 재단장이 마무리되면 시너지가 더욱 커질 것으로 기대된다.
신세계백화점 역시 중구 소공동 본점 리뉴얼에 승부를 걸었다. 신세계 본점은 연매출 1조원 이상 점포로, 대대적인 재단장을 통해 대표 럭셔리 거점으로의 존재감을 강화하고 있다. 최근 에르메스·루이비통·샤넬을 비롯해 까르띠에·반클리프아펠·롤렉스 등 하이엔드 매장을 새롭게 선보였다.
특히 ‘더 리저브’에 들어선 세계 최대 규모의 루이비통 매장은 패션과 예술, 미식 등을 아우르는 복합 공간으로 주목받고 있다. 여기에 한국 고유 문화를 담은 전시가 열리는 ‘하우스오브신세계 더 헤리티지’, 신세계 한식연구소가 선보이는 ‘디저트살롱’ 등 K문화를 전면에 내세운 콘텐츠에도 힘을 쏟는 모습이다.
연매출 4조 목표… 양극화는 과제
대형 점포들이 단순한 쇼핑 공간을 넘어 체험과 문화, 미식이 공존하는 복합 콘텐츠 공간으로 진화하면서 중소형 점포와의 격차는 갈수록 뚜렷해지고 있다. 지난해 거래액 1조원을 돌파한 12개 점포가 백화점 전체 68개 점포 거래액의 53%를 차지한 것으로 추산된다. 올해 상반기 기준 매출 하위 점포 16곳의 합산 매출은 신세계 강남과 롯데 잠실 단일 점포 매출에도 미치지 못했다. 지난해엔 롯데백화점 마산점이, 올해는 현대백화점 디큐브시티점이 폐업했다.
이같은 상황에서 신세계 강남점과 롯데 잠실점은 다음 목표로 연매출 4조원 달성을 바라보고 있다. 지난해 기준 글로벌 백화점 가운데 단일 점포 연간 거래액이 4조원이 넘는 곳은 일본의 이세탄 백화점과 영국 해러즈백화점 정도일 만큼 글로벌 기준으로도 높은 수치다. 백화점업계 관계자는 “경기 상황이 안 좋아 콘텐츠가 풍부한 대형점포와 그렇지 못한 점포 간 격차가 벌어지고 있다”며 “지역을 거점으로 삼은 대형 점포의 완성도를 높이면서도 전체적으로 함께 성장할 수 있는 방법을 고민하고 있다”고 말했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
