시사 전체기사

[포토] 새해 소원 담은 ‘책 트리’

입력:2025-12-16 20:54
공유하기
글자 크기 조정

대구대 학생들이 16일 경산캠퍼스 창파도서관에 마련된 '책 트리'에 새해 소원을 담은 소원지를 달고 있다. 대구대는 2008년부터 매년 폐기 예정인 책으로 트리를 만들어 전시해 왔다.

뉴시스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
피아니스트 임동혁 ‘자살 암시 글’에 경찰 출동…“생명 지장 없어”
李 대통령 “탈모약 건보 적용 검토하라…횟수·총액 제한해서라도”
박정희 장손, 해병대 수료식서 박지만에 ‘눈물의 경례’
박나래, 침묵 끝 입장발표…“법적 절차 진행 중…추가 입장 없다”
전두환 손자, 웹툰으로 가족사 폭로…“父 외도 목격” “감금 당해”
‘이제 거주지도 모른다’… 조두순 신상정보 공개 종료
드디어…카카오톡 친구탭 첫 화면 친구목록으로 복원
올해 가장 못 한 일은 ‘재태크’…잘 한 일은 ‘이것’
국민일보 신문구독