새해 주택 공급 확대 총력전… 시장 교란은 틀어막는다

부동산 감독원 연내 설립, 관리 강화

집값 꿈틀대면 세제 개편할 수도

올해 서울 아파트 가격 상승률

19년 만에 최고치 기록할 전망



2026년 부동산시장은 수요 억제 기조가 유지되는 한편 정부의 공급 확대 총력전이 예상된다. 부동산 감독원(가칭) 연내 설립, 자금조달계획서 양식 개정 등 관리·감독을 강화하는 동시에 소규모주택정비사업 관련 일부 규제들은 완화한다. 무주택자 대상 월세 세액공제 제도도 확대한다. 집값이 다시 꿈틀대면 정부·여당이 최후의 카드로 부동산 세제개편을 꺼내 들 가능성도 제기된다.



16일 부동산R114에 따르면 정부는 다음 달부터 공인중개사가 주택 매매계약을 신고할 때, 계약서와 계약금 입금 증빙자료를 의무적으로 제출토록 한다. 자전거래, 실거래가 띄우기 등 부동산시장 교란 행위를 차단하기 위해서다. 허위·편법 자금조달을 막기 위해 자금조달계획서 양식도 개정된다. 대출 유형을 세분화하고 금융기관명을 직접 기재해 대출 출처를 명확히 하기로 했다. 부동산 처분 대금과 주식·채권 등 자기자금 항목도 세분화한다. 불법 자금조달을 통한 투기 차단을 위해 토지거래허가구역 내 주택 거래 시에도 자금조달계획서와 증빙서류 제출이 의무화된다.





부동산감독원 설립도 추진한다. 지난달 출범한 국무총리 산하 ‘부동산 감독 추진단’은 10·15 대책 후속 조치로 ‘부동산판 금융감독원’을 내년 초까지 설립하는 것을 핵심 과제로 삼았다. 은행권 주택담보대출 위험가중치 하한을 상향(15→20%)하는 조치는 내년 4월에서 1월로 앞당겨 시행한다. 부동산시장에 자금이 쏠리는 것을 막으려는 차원에서다.



이재명정부가 부동산 대책을 세 차례 내놓아야 할 만큼 올해 아파트값 상승세는 거셌다. 한국부동산원에 따르면 지난달까지 서울 아파트값 올해 누적 상승률은 8.04%로, 이달 아파트값이 하락 전환하지 않는다면 2006년 이후 19년 만에 최고치를 기록하게 된다.



부동산 세제 개편도 초미의 관심사다. 10·15 부동산 대책으로 수도권 거래량이 급감했지만, 여전히 높은 호가가 유지되고 있다. 다시 과열 양상을 보이면 정부가 보유세 인상·거래세 인하 등 세제를 개편할 것이라는 전망이 나온다. 김지연 부동산R114 책임연구원은 “당분간 부동산정책은 ‘수요 억제와 공급 확대’ 기조가 맞물려 전개될 것으로 전망된다”며 “강력한 정부 대책에도 집값 상승이 이어지면 세금 규제 등 추가 수요 관리 정책이 발표될 가능성도 있다”고 내다봤다.



박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원도 “6월 지방선거 이후 정부의 세제개편 논의가 본격화할 수 있다. 공시가격 현실화나 공정가액 비율 상향 같은 ‘미세조정형 증세’가 우선 활용될 가능성이 커 보인다”고 전망했다.



공급 부문에서는 오는 2월부터 소규모주택정비사업 관련 기준들을 완화한다. 이밖에 월세 세액공제 제도를 확대해 주말부부처럼 각각 무주택 노동자인 경우도 공제를 받을 수 있다. 3자녀 이상 가구는 세액공제 적용 대상 주택 규모를 지역 구분 없이 100㎡ 이하 또는 시가 4억원 이하로 확대한다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 2026년 부동산시장은 수요 억제 기조가 유지되는 한편 정부의 공급 확대 총력전이 예상된다. 부동산 감독원(가칭) 연내 설립, 자금조달계획서 양식 개정 등 관리·감독을 강화하는 동시에 소규모주택정비사업 관련 일부 규제들은 완화한다. 무주택자 대상 월세 세액공제 제도도 확대한다. 집값이 다시 꿈틀대면 정부·여당이 최후의 카드로 부동산 세제개편을 꺼내 들 가능성도 제기된다.16일 부동산R114에 따르면 정부는 다음 달부터 공인중개사가 주택 매매계약을 신고할 때, 계약서와 계약금 입금 증빙자료를 의무적으로 제출토록 한다. 자전거래, 실거래가 띄우기 등 부동산시장 교란 행위를 차단하기 위해서다. 허위·편법 자금조달을 막기 위해 자금조달계획서 양식도 개정된다. 대출 유형을 세분화하고 금융기관명을 직접 기재해 대출 출처를 명확히 하기로 했다. 부동산 처분 대금과 주식·채권 등 자기자금 항목도 세분화한다. 불법 자금조달을 통한 투기 차단을 위해 토지거래허가구역 내 주택 거래 시에도 자금조달계획서와 증빙서류 제출이 의무화된다.부동산감독원 설립도 추진한다. 지난달 출범한 국무총리 산하 ‘부동산 감독 추진단’은 10·15 대책 후속 조치로 ‘부동산판 금융감독원’을 내년 초까지 설립하는 것을 핵심 과제로 삼았다. 은행권 주택담보대출 위험가중치 하한을 상향(15→20%)하는 조치는 내년 4월에서 1월로 앞당겨 시행한다. 부동산시장에 자금이 쏠리는 것을 막으려는 차원에서다.이재명정부가 부동산 대책을 세 차례 내놓아야 할 만큼 올해 아파트값 상승세는 거셌다. 한국부동산원에 따르면 지난달까지 서울 아파트값 올해 누적 상승률은 8.04%로, 이달 아파트값이 하락 전환하지 않는다면 2006년 이후 19년 만에 최고치를 기록하게 된다.부동산 세제 개편도 초미의 관심사다. 10·15 부동산 대책으로 수도권 거래량이 급감했지만, 여전히 높은 호가가 유지되고 있다. 다시 과열 양상을 보이면 정부가 보유세 인상·거래세 인하 등 세제를 개편할 것이라는 전망이 나온다. 김지연 부동산R114 책임연구원은 “당분간 부동산정책은 ‘수요 억제와 공급 확대’ 기조가 맞물려 전개될 것으로 전망된다”며 “강력한 정부 대책에도 집값 상승이 이어지면 세금 규제 등 추가 수요 관리 정책이 발표될 가능성도 있다”고 내다봤다.박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원도 “6월 지방선거 이후 정부의 세제개편 논의가 본격화할 수 있다. 공시가격 현실화나 공정가액 비율 상향 같은 ‘미세조정형 증세’가 우선 활용될 가능성이 커 보인다”고 전망했다.공급 부문에서는 오는 2월부터 소규모주택정비사업 관련 기준들을 완화한다. 이밖에 월세 세액공제 제도를 확대해 주말부부처럼 각각 무주택 노동자인 경우도 공제를 받을 수 있다. 3자녀 이상 가구는 세액공제 적용 대상 주택 규모를 지역 구분 없이 100㎡ 이하 또는 시가 4억원 이하로 확대한다.권중혁 기자 green@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지