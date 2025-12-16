내란재판부 2심부터… 추천권 사법부에 부여
더불어민주당이 12·3 비상계엄을 특정하지 않고 향후 내란·외환 사건 발생 시 이를 전담할 재판부를 도입하는 방식으로 내란전담재판부를 설치키로 했다. 윤석열 전 대통령 등 비상계엄 관련 사건은 2심부터 적용하는 등 위헌 소지를 모두 없앴다고 민주당은 밝혔다.
그러나 국민의힘은 “사건 배당에 입법부가 개입해 전담재판부를 만드는 것 자체가 위헌”이라고 비판했고, 민주당 강성 지지층도 ‘누더기 법안’이라며 거세게 반발하고 있어 법안 처리까진 난항이 예상된다.
민주당은 16일 비공개 의원총회를 열어 수정된 내란전담재판부 설치법을 성안하기로 의견을 모았다고 박수현 수석대변인이 밝혔다. 12·3 비상계엄 관련 내란전담재판부는 2심부터 도입되며, 법관 추천위원회 구성 시 외부 인사를 전면 배제하고 법원 내부인으로 추천위원을 구성하도록 했다. 기존 안은 헌법재판소장, 법무부 장관, 판사회의에서 추천한 총 9명이 추천위를 구성해 위헌적이라는 지적이 나왔었다.
내란전담재판부 판사를 ‘대법관회의를 거쳐 대법원장이 임명한다’는 조항도 추가한다. 복수 전담재판부를 설치하고 그중 하나는 영장전담재판부여야 하며, 영장전담재판부는 본안 재판을 하지 않는다는 내용도 들어갔다. 법안 명칭에서는 ‘12·3’, ‘윤석열’ 등 특정 사건을 빼고 법명을 ‘내란 및 외환에 관한 특별전담재판에 관한 특별법’으로 한다.
내란·외환 범죄자 사면을 제한하는 문제는 추후 논의키로 했다. 의총에서는 사면권 제한 규정을 특별법에 포함하면 헌법상 대통령에게 부여된 사면권을 제한할 수 있는 만큼 기존 사면법에 ‘내란·외환의 죄에는 사면하지 않는다’는 단서 조항을 넣는 방안 등이 논의됐다. 내란·외환 혐의 피고인 구속 기간을 현행 2배인 1년으로 연장하는 내용도 별도로 다룬다. 김현정 원내대변인은 “사면권과 구속 기간 문제는 이번 특별법에서 모두 제외했다”고 말했다.
민주당은 최종안을 성안해 본회의 전 당론 추인 절차를 거칠 예정이다. 법안 처리 시점은 2차 필리버스터 기간인 22~24일이 유력하다. 내란전담재판부 설치법과 허위조작정보 근절법(정보통신망법 개정안)은 이르면 21일부터 열릴 예정인 본회의에 상정할 가능성이 높다.
사법부는 법안 내용을 보기 전엔 위헌성 해소 등을 판단하기는 어렵다는 입장이다. 다만 내란전담재판부 법관 추천위원회에서 외부 인사를 배제키로 한 점 등에 대해 “최악은 아니다”는 반응도 나온다. 법원행정처 관계자는 “구체적 법안이 나오면 사법부도 의견을 낼 것”이라고 말했다.
