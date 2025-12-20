헌재·변협·법원·검찰 ‘개혁 동상이몽’… 고삐 당기는 민주당

여권이 집권 초반부터 사법개혁과 검찰개혁 고삐를 바짝 쥔 채 속도를 내고 있다. 압도적 국회 의석수를 바탕으로 한 입법권이 더불어민주당의 가장 강력한 무기다. 검찰개혁 법안은 이미 국회 본회의를 통과해 내년 10월이면 검찰청이 폐지되고, 내란전담재판부 설치법안 등 일부 사법개혁 법안도 본회의 통과를 앞둔 상황이다.
여권의 이번 ‘개혁 드라이브’에선 치밀한 전략도 동원되고 있다. 법조계 내 여러 직역간 미묘한 이해관계를 활용해 법원과 검찰을 각각 고립시키는 전략이 대표적이다. 민주당이 제시하는 개혁 법안들에 위헌성 논란이 제기되고 있지만 법조계 내 통일된 목소리가 나오지 못하는 상황도 이 때문이라는 지적도 나온다. 법원과 검찰은 여론전 외엔 대응수단이 마땅치 않은데, 여론도 마냥 우호적이지 않아 코너로 계속 밀리는 형국이다.
헌재·변협은 ‘관망 모드’
19일 법조계에 따르면 헌법재판소는 이번 사법개혁 국면에서 아무런 입장을 내지 않았다. 민주당이 추진하는 재판소원 도입과 관련해 “‘4심제’라는 표현은 본질을 왜곡한다”며 사용을 지양해달라는 언론 공지가 헌재가 밝힌 유일한 공식 입장이다. 대한변호사협회 역시 내란전담재판부와 법 왜곡죄와 관련해 원론적 수준의 비판 성명을 냈을 뿐 구체적인 대응은 하지 않고 있다.
법조계에서는 민주당의 사법개혁에 제기되는 위헌성 우려가 점점 커지고 있음에도 두 기관이 말을 아끼는 건 민주당과의 이해관계 때문이 아니냐는 해석이 나온다. 헌재는 ‘재판소원’ 도입에 이해관계가 걸려 있다. 사법부의 재판에 대한 헌재의 헌법소원을 허용하는 내용의 재판소원은 헌재의 숙원사업 중 하나다. 민주당은 법사위원을 중심으로 재판소원 관련 우호적 발언을 내놓고 있지만, 실제 법안 추진은 대법원의 반대에 막혀 진행되지 않고 있다.
민주당 입장에서는 향후 사법개혁 관련 법안들에 대한 위헌법률심판 및 헌법소원 등이 제기되는 경우를 대비해 헌재와 우호적인 관계를 유지하려 할 것이란 시각도 있다. 실제로 민주당은 법원행정처가 폐지되면 신설될 사법행정위원회 위원을 헌재 소장이 추천하도록 하거나 헌재 사무처장을 대법관후보추천위원회 위원에 포함하는 방안을 추진 중이다. 헌재 위상을 제고할 만한 ‘당근책’을 제시하고 있는 셈이다. 대법관 증원 등 사법개혁 이슈들도 헌재에게 불리하지 않다. 대법관 수가 늘어나면 대법원의 권위가 떨어지고, 상대적으로 9명의 헌법재판관 체제를 유지하는 헌재 위상이 올라갈 수 있기 때문이다.
변협의 경우 ‘변호사 비밀유지권’ 입법 사안에 묶여 있다. 변호사 비밀유지권은 변호사가 직무상 알게 된 비밀을 압수수색 등을 통해서도 제공하지 않고 지킬 수 있도록 제도적으로 보장하는 내용이다. 변호사업계가 오랜 기간 관련 법안 통과를 추진해왔고 현 김정욱 변협회장도 여러 차례 이를 강조한 바 있다. 해당 내용이 담긴 변호사법 개정안은 지난 12일 국회 법제사법위원회 법안심사1소위원회를 여야 합의로 통과했다.
민주당이 법안 처리에 적극적으로 나서고 있는 상황에서 변협이 사법개혁에 비판적 목소리를 내기는 쉽지 않은 상황이다. 서초동의 한 변호사는 “현실적으로 민주당 협조 없이는 법안 처리가 어려운 상황에서 변협이 큰 목소리를 내긴 어렵지 않겠느냐”며 “내란전담재판부도·법 왜곡죄 관련 성명도 긴 고민 끝에 원론적 수준에서라도 위헌성을 지적해야 한다는 의견에 떠밀려 낸 것”고 말했다.
고립된 사법부와 검찰은 ‘한탄’
법원 안팎에서는 이런 상황을 두고 우려의 목소리가 나온다. 현재 민주당이 제기하는 사법개혁의 위헌성이 각 직역의 이해관계와 협상 카드로 쓰일 수 있는 수준의 문제가 아니라는 것이다. 수도권의 한 부장판사는 “법안이 그대로 통과된다면 각종 위헌 재판이 불가피하고 재판 지연도 불 보듯 뻔한 것”이라며 “대법관 증원 등은 사법체계 자체를 뒤흔들 수 있는 상황”이라고 밝혔다. 이어 “추천 권한을 주는 등의 방식으로 헌재를 사법개혁 법안의 당사자로 개입시키면 헌재가 이 법안들의 위헌성을 심판하는 것에 대한 타당성 문제도 제기될 것”이라고 지적했다.
검찰도 비슷한 처지에 놓여 있다. 현재 검찰은 보완수사권을 지키기 위해 사활을 걸고 있다. 검찰청 폐지가 현실화한 상황에서 보완수사권이라도 남겨야 하는 검찰이 정부의 개혁 드라이브에 강하게 맞서지 못하는 상황이 빚어지고 있는 것이다.
자칫 ‘검란’까지 이어질 수 있다는 우려가 나왔던 대장동 항소 포기 결정에도 보완수사권 등 검찰개혁 상황이 영향을 미친 것으로 알려졌다. 노만석 전 검찰총장 권한대행이 항소 포기를 결정한 배경에는 정부와 여당에 보완수사권을 요구해야 하는 검찰 상황 등에 대한 고려가 반영된 것으로 알려졌다.
더 나아가 항소 포기 사태가 더 번지지 않고 소강 국면을 맞은 것 역시 검찰개혁 과정에서 목소리를 내야 하는 상황이 반영됐다는 분석이 나온다. 대검 반부패부장 대장동 항소 포기 의사결정 과정에 관여했던 박철우 서울중앙지검장이 지난달 21일 취임사에서 “효율적인 사법통제와 보완수사야말로 국민들로부터 검찰의 존재 의의를 새롭게 인정받을 수 있는 중요한 분야”라고 말한 대목은 이런 상황을 상징적으로 드러낸다는 평가가 나온다.
법조계에서는 민주당의 입법권을 두고 눈치를 보는 상황을 벗어나 전 직역이 적극적으로 참여하는 사법개혁·검찰개혁 논의가 진행돼야 한다는 지적이 나온다. 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 “각자의 이해관계가 있겠지만 각 기관이 중심을 잡고 제도 개편 자체에 대한 법조계의 논의가 이뤄질 필요가 있다”며 “소신 있게 목소리를 내주는 일이 간절하게 필요한 상황”이라고 말했다.
양한주 기자 1week@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지