KT 새 선장에 ‘30년 KT 맨’ 박윤영

KT 차기 대표 후보로 박윤영(63·사진) 전 KT 기업부문장(사장)이 결정됐다. 박 전 사장은 그동안 세 번의 사장 공모에 도전했다가 고배를 마셨지만, ‘4수’ 끝에 최종 후보에 오르게 됐다.
KT 이사회는 박 전 사장을 차기 대표이사 후보로 의결했다고 16일 밝혔다. 앞서 이사후보추천위원회는 이날 3명의 후보자를 대상으로 심층 면접을 진행해 최종 후보 1인을 선정했다. 면접에는 KT 내부 출신인 박 전 사장과 홍원표 전 SK쉴더스 대표, 외부 인사인 주형철 전 SK커뮤니케이션즈 대표가 참여했다.
박 전 사장은 1992년 KT 연구직으로 입사해 기업사업컨설팅 본부장, 기업부문장 등을 거친 ‘정통 KT맨’으로 꼽힌다. 이사회는 박 전 사장에 대해 “KT 사업 경험과 기술 기반의 경영 역량을 바탕으로 디지털 전환(DX)·기업 간 거래(B2B) 분야에서 성과를 거둔 인물”이라고 평가했다. 박 전 사장은 면접에서 주주와 시장과의 약속은 지켜야한다는 점을 강조하며 실질적 현안 대응 방안을 제시한 것으로 전해졌다.
김용헌 KT 이사회 의장은 “박 후보가 새로운 경영 비전 아래 지속 가능한 성장 기반을 마련하고, 변화와 혁신을 주도해 대내외 신뢰를 조속히 회복하며 이해관계자와의 협력 관계를 구축할 적임자라고 판단한다”고 밝혔다.
박 전 사장은 우선 KT의 무단 소액결제 사고와 서버 해킹 등 당면한 위기를 수습·극복해야 하는 과제를 안고 있다. KT 침해사고 민관합동조사단은 이르면 이달 중 최종 조사결과를 발표한다. KT는 해당 조사 결과가 나온 뒤에 전 고객 대상 위약금 면제 여부 등 고객 보상안을 확정하겠다는 입장이다. 이와 함께 재발 방지 대책, 고객 신뢰 회복 방안 마련 및 조직 정비 등도 고민해야 할 지점이다.
인공지능(AI) 등 신사업 동력 확보도 시급하다. KT는 해킹 사태 등으로 경쟁 통신사에 비해 AI 사업에 적극적으로 나서지 못하는 상황이다.
박 전 사장은 내년 3월 열리는 주주총회에서 의결 참여 주식의 60% 이상 찬성표를 받으면 공식으로 취임한다.
