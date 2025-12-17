“위헌 논란 원안 강행 역풍 불라”… 강경파 결국 지도부안 수용

與 의총 ‘내란전판법’ 수정키로

지도부·법사위원 사전 의견 조율

일각 “처음부터 신중했어야” 비판

강성 지지층선 “누더기법” 성토도

정청래 더불어민주당 대표가 16일 국회에서 비공개 의원총회 이후 엘리베이터를 타고 이동하고 있다. 민주당은 이날 의총에서 내란전담재판부를 2심부터 도입하고 추천 권한은 사법부에 주는 방향으로 내란전담재판부 설치법 수정안을 만들기로 결정했다. 이병주 기자

더불어민주당이 내란전담재판부 설치법을 대폭 수정하기로 나선 건 각계에서 제기된 위헌 지적이 결정적이었다. 원안 강행 시 되레 역풍이 불 수 있다는 우려가 확산되면서 강경 의견을 고수해 온 국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들이 결국 지도부가 마련한 수정안을 수용했다.



당내에서는 “처음부터 세심하게 접근해야 했는데 불필요한 논란을 자초했다”는 지적이 나왔다. 그러나 강성 지지층 내에서는 “누더기 법이 됐다”며 지도부 성토 목소리가 제기됐다.



당 지도부는 16일 오후 비공개 의원총회를 열고 내란전담재판부 설치법 수정안의 주요 내용을 설명했다. 전담재판부 추천위원회를 법원 내부 인사로만 구성하고, 전국법관대표회의 또는 각급 판사회의 추천을 받는 방안 등이 언급됐다. 조국혁신당 등 진보 진영에서 재판 장기화 우려를 제기한 재판 적용 시기는 1심이 아닌 항소심으로 물러섰다. 의총에서 수정안에 공개적으로 반대 의견을 피력하는 의원은 없었다.



법안 수정에는 당 지도부 의중이 강하게 작용한 것으로 알려졌다. 정청래 대표는 의총에서 “위헌 소지가 있는 것은 다 끊고 가자”는 취지로 설득한 것으로 전해진다. 정 대표는 “법사위원들이 많이 양보해 줬는데 박수를 좀 쳐 달라”며 원안 고수에서 물러선 강경파 의원들을 달래기도 했다. 당 지도부는 의총 전 법사위원들과 따로 비공개 연석회의를 갖고 수정안에 대한 의견을 모은 것으로 전해졌다. 당 관계자는 “의총 전 어느 정도 이견 조율이 된 것으로 안다”고 했다.



민주당은 내란전담재판부 설치법에서 사면권 제한 규정을 삭제하는 대신 사면법을 개정해 윤석열 전 대통령의 사면을 제한하기로 의견을 모았다. 이 과정에서 일부 의원은 ‘대통령의 고유 권한인 사면권을 제한하는 규정을 특별법이 아닌 일반법에 두는 건 어색하다’는 취지의 우려도 언급한 것으로 전해졌다.



의총 결과를 놓고 당 안팎에선 여러 뒷말이 나왔다. 강경파 의원들이 내란전담재판부 설치법의 법사위 처리를 무리하게 강행하다가 위헌 논란을 자초해 동력을 떨어뜨리고 시간만 지체했다는 비판도 제기됐다. 원안 처리에 신중한 입장이었던 한 의원은 “법조계를 비롯해 여러 곳에서 위헌 우려가 쏟아지는 상황에서 처음부터 신중하게 접근해야 했다”고 말했다.



반면 지지층 내부 반발 조짐도 감지된다. 정 대표가 ‘민심의 바로미터’라고 언급했던 딴지일보 게시판에서는 ‘누더기 법안이 됐다’는 지적이 이어졌다. 사법부에 대한 불신이 큰 강성 지지층 내부에선 법원 내부 추천으로 전담재판부를 구성하는 것에 대한 비판이 많다. 이재명 대통령 팬카페인 ‘재명이네 마을’에서는 “조희대(대법원장)에 대한 항복선언”이라는 말까지 나왔다. 여권 관계자는 “윤 전 대통령 1심 선고 결과가 지지층 눈높이에 맞지 않을 경우 민주당에 정치적 책임을 묻는 목소리가 커질 것을 우려하는 의원이 많다”고 말했다.



김판 한웅희 기자 pan@kmib.co.kr



