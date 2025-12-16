시사 전체기사

[포토] 이색적인 제주의 겨울

입력:2025-12-16 18:19
공유하기
글자 크기 조정

관광객들이 16일 제주도 서귀포시 남원읍 휴애리 자연생활공원 유채꽃밭에 있는 돌하르방을 어루만지며 겨울 제주의 정취를 만끽하고 있다.

연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 5000% 이자 뜯고 음해문자… SNS 악용 불법추심 검거율 ‘뚝’
李 대통령 “탈모약 건보 적용 검토하라…횟수·총액 제한해서라도”
‘이제 거주지도 모른다’… 조두순 신상정보 공개 종료
박정희 장손, 해병대 수료식서 박지만에 ‘눈물의 경례’
박나래, 침묵 끝 입장발표…“법적 절차 진행 중…추가 입장 없다”
전두환 손자, 웹툰으로 가족사 폭로…“父 외도 목격” “감금 당해”
올해 가장 못 한 일은 ‘재태크’…잘 한 일은 ‘이것’
외모·돈에 끌렸다가…돌싱들이 말한 이혼의 전조
국민일보 신문구독