“韓경제, 내년에도 반도체·조선에 업혀간다… 성장률 1.7%”

한경연, 경제동향과 전망 보고서



“일부 선도 업종 의존도 큰 구조”

내수 회복은 더딜 것으로 관측



내년 한국 경제가 반도체와 조선 업종 회복세에 힘입어 1.7% 성장하지만, 내수 회복은 더디게 진행될 것이라는 전망이 나왔다.



한국경제인협회 산하 한국경제연구원은 16일 공개된 ‘경제동향과 전망’ 보고서에서 내년 경제성장률을 1.7%로 예상했다. 올해 성장률(1.0%)보다는 높지만, 잠재성장률(2.0%)에는 못 미치는 수준이다.



내년 성장 동력은 올해와 마찬가지로 반도체와 조선 등 일부 수출 업종에 집중될 전망이다. 한경연은 내년 수출이 올해 대비 0.8% 증가하고 경상수지는 890억 달러 흑자를 낼 것이라고 예상했다. 전 세계 인공지능(AI)·데이터센터 투자가 지속되면서 반도체 수요가 견조하게 유지되고, 조선업은 고부가가치 선박과 특수선 중심으로 수주 호조가 이어질 거란 관측이다. 한경연은 “산업 전반의 체질 개선보다는 일부 선도 업종에 대한 의존도가 큰 구조의 결과로, 글로벌 경기와 통상환경 변화에 취약할 수 있다”고 지적했다.



반도체·조선 업종 수출이 주도하는 경기 상승 흐름이 소비·투자·건설 등 국내 수요 전반으로 확산되기에는 한계가 있다는 평가도 나왔다. 민간소비는 내년 1.6% 증가가 예상되지만, 실질임금 개선 속도가 완만하고 생활물가와 주거비 부담이 지속되면서 회복 폭은 제한적일 것이란 설명이다.



설비투자도 철강·기계 등 전통 제조업의 경우 글로벌 수요 둔화와 공급 과잉 부담으로 뚜렷한 반등을 기대하기 어려운 상황이다. 건설투자 역시 프로젝트파이낸싱(PF) 조정 영향과 착공·분양 지표 부진이 이어지면서 정상화까지는 시간이 더 필요하다는 진단이 나왔다.



내년 물가 상승률은 1.9% 수준에서 안정 흐름을 보일 것으로 예상됐다. 다만 전기·가스·서비스·주거비 등 생활 밀접 항목 중심으로 비용 부담이 이어지면서 체감물가는 쉽게 낮아지기 어려울 것으로 보인다.



한경연은 외환·금융시장에서도 불안정한 흐름이 지속될 것으로 내다봤다. 특히 통상정책의 불확실성과 지정학적 리스크가 해소되지 않을 경우 원화 변동성이 확대돼 수입물가 및 경기 전반에 부담으로 작용할 가능성이 크다고 짚었다. 환율·에너지·물류비 부담 등 구조적 원가 압력은 기업들의 체감경기 회복을 제약할 가능성도 크다고 덧붙였다.



정철 한경연 원장은 “2026년은 회복의 신호가 분명해지는 해이지만, 신성장 산업 육성과 내수 회복을 함께 추진해야 2026년이 지속 가능한 성장의 해로 이어질 수 있다”며 “정부는 기업이 투자와 고용을 늘릴 수 있는 통상환경과 안정적인 경영환경을 마련해야 한다”고 말했다.



박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr



