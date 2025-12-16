육아휴직 하니 둘째도 낳아… 소득·주택이 결혼·출산에 영향
상시근로자 출산 비율 더 높아
수도권 거주자 결혼·출산 최하위
첫 아이를 낳고 3년 내 육아휴직을 한 근로자는 그렇지 않은 근로자보다 둘째 이상 다자녀 가구 비중이 더 높은 것으로 조사됐다. 같은 나이라도 안정적인 일자리와 높은 소득, 주택을 보유한 경우 결혼·출산을 한 비율이 높았다. 수도권에 사는 남녀는 비수도권보다 미혼·미출산 비중이 컸고, 3년 뒤 결혼·출산으로 이어지는 비율은 더 작았다.
국가데이터처가 16일 발표한 ‘2015∼2023년 인구동태 패널통계 개발 결과’에 따르면 육아휴직을 사용한 여성 상시근로자(2015~2020년 첫째 출산) 중 3년 뒤 다자녀 가구가 된 비율은 39.2%로 조사됐다. 육아휴직을 안 쓴 경우는 30.1%로 차이가 있었다. 같은 기간 남성도 육아휴직을 썼을 때 다자녀 가구가 된 비율(46.4%)이 그렇지 않은 경우(39.9%)보다 컸다. 데이터처는 “1983~1995년생 남녀를 대상으로 2015~2023년까지 결혼·출산 여부를 추적 분석했다”고 설명했다.
같은 30대 초반이라도 남녀 모두 결혼과 출산 비율이 점점 낮아지는 추세가 뚜렷했다. 2015년 기준 32세 남성(1983년생)의 혼인 비율은 42.8%였지만 2023년에 32세인 남성(1991년생) 혼인 비율은 24.3%에 그쳤다. 여성도 31세 기준 1984년생 미혼 비율은 43.5%(2015년)였으나 1989년생은 절반 이상인 54.7%(2020년)가 미혼이었다.
일자리 형태와 소득 수준, 주택 보유 여부가 결혼·출산에 미치는 영향도 뚜렷했다. 2020년 31세였던 1989년생 미혼 여성 중 상시근로자는 22.5%가 3년 뒤 혼인했지만 그렇지 않은 경우는 16.5%만 결혼한 것으로 나타났다. 출산 비율도 상시근로자(22.2%)가 비상시근로자(16.6%)보다 더 높았다.
근로소득이 평균보다 낮은 남성(1988년생)은 2020년 72.5%가 미혼 상태였다. 3년 뒤 결혼한 비율도 14.1%에 그쳤다. 반면 소득이 평균보다 높은 남성은 54.6%만 미혼이었고 3년 뒤 혼인한 비율도 26.5%로 상대적으로 컸다. 주택을 가진 남성도 결혼 비율(20.3%)이 미보유자(14.9%)보다 높았고 3년 뒤 출산한 비율(26.5%)도 미보유자(12.5%)보다 높았다. 수도권 거주자는 남녀 모두 전국 5개 권역 중에서 결혼·출산 비율이 최하위였다. 데이터처 관계자는 “남녀 모두 소득이 높고 주택을 보유할수록 혼인과 출산을 한 비율이 더 높았다”며 “수도권 거주자는 비수도권보다 혼인·출산으로 변화하는 경향이 가장 낮았다”고 설명했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
