‘김건희 계좌 관리인’ 지목 이종호… 법정서 “여사에 3억 수표로 줬다”

특검, 징역 4년 구형에 ‘항변성 폭로’

김건희와 공범 증거로 법원에 제출

김건희 여사. 연합뉴스

김건희 여사의 계좌 관리인으로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 16일 법정에서 “김 여사에게 수표 3억원을 준 적이 있다”고 밝혔다. 김건희 특검은 해당 진술이 김 여사와 이 전 대표 등이 공범임을 보여주는 증거로 법원에 제출된 상태라고 설명했다.



변호사법 위반 혐의로 구속 기소된 이 전 대표 측은 이날 서울중앙지법 형사23부(재판장 오세용) 심리로 열린 결심 공판에서 “특검의 망신주기식 수사에도 (이 전 대표는) 특검에 가서 상세히 설명하고 적극적으로 협조했다”며 이같이 말했다. 특검이 이 전 대표에 대해 징역 4년에 벌금 1000만원, 추징금 8390만원을 구형하자, 그간 특검 수사에 최대한 협조해 왔다는 ‘항변성 폭로’를 내놓은 것이다.



앞서 이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 주포인 이정필씨에게 ‘윤석열 전 대통령 부부에게 말해 집행유예가 나오도록 해주겠다’는 취지로 회유하며 25차례에 걸쳐 8000여만원을 받은 혐의 등으로 구속 기소됐다.



이 전 대표 측은 “특검이 이 전 대표에 대해 특검 수사대상과 관련 없는 별건 수사를 가지고 압박했다”며 “그래서 (이 전 대표가) ‘김건희에게 수표로 3억원을 준 적이 있다’고 특검에 얘기했더니 채해병 특검 사건이 아니라고 해서 김건희 특검에 가서 그 부분을 얘기했다”고 말했다. 특검에 수사 협조를 했고, 이 전 대표와 김 여사 사이에 도이치모터스 주가조작 외에도 투자 관련 거래가 있었다는 취지다.



특검은 언론 공지를 통해 “이 전 대표에 대한 결심공판 과정에서 이종호가 언급한 김 여사에게 교부했다는 3억원 수표와 관련된 진술은 이종호 참고인 진술조서로 작성됐다”며 “김 여사의 도이치모터스 주가조작 재판에서 권오수, 이종호 등과 주가조작의 공범임을 입증하는 간접증거로 제출돼 있다”고 밝혔다. 이 전 대표가 언급한 3억원에 대해 수사를 진행했다는 취지다.



김 여사 측 변호인단은 “오늘 이 전 대표가 언급한 부분은 도이치모터스 사건과 전혀 관련이 없는 부분”이라며 “이 사건의 공소사실을 입증할 만한 증거에 해당하지 않는다”고 반박했다.



박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr



