[단독] “반품 많다”며 포장 바꾸라는 쿠팡, ‘갑질 논란’
무료 반품·물류 시스템 구조적 한계
납품 제조사에 사실상 ‘비용 전가’
“우월적 지위 쿠팡, 선택권은 없다”
쿠팡이 수년간 납품업체에 물품 포장 방식을 개선하라고 요구해온 것으로 확인됐다. 제품 파손·변형에 따른 반품률이 높다는 수치를 근거로 들면서다. 하지만 실상은 납품업체에 쿠팡의 서비스 비용 부담을 요구한 것이라는 의견이 적잖다. 단순 변심으로도 손쉽게 반품할 수 있도록 설계된 쿠팡의 서비스 정책과 개별 포장 중심의 물류시스템에 납품업체가 맞추라고 한 셈이기 때문이다. 쿠팡이 우월적 지위를 남용해 기업에 비용을 전가하는 것 아니냐는 비판이 나온다.
16일 국민일보 취재를 종합하면 쿠팡은 식·음료를 만드는 여러 대형 제조사에 납품 시 패키징을 바꾸라는 취지의 제안을 지속적으로 해온 것으로 드러났다. 일부 기업은 쿠팡의 요구에 따라 자체적으로 추가 비용을 지출하면서 포장 완충재를 보완하거나 이중 포장 방식 도입을 검토하고 있다. 쿠팡은 의견을 나누는 과정에서 여러 기업에 쿠팡의 자체 물류, 포장 시스템을 손보기는 어렵다는 의중을 드러낸 것으로 전해졌다.
기업들은 쿠팡을 제외한 다른 플랫폼에서는 포장 관련 문제가 제기된 적이 사실상 없다는 입장이다. 그럼에도 쿠팡이 매출의 상당 부분을 올려주는 대형 거래처라는 점에서 쿠팡의 요구를 외면하기가 어려운 실정이다. 소규모 제조사의 경우 쿠팡에 납품을 중단하면 회사 운영이 어려워질 정도의 영향을 받게 된다. 쿠팡의 요구를 따르는 게 불가피하게 상황이다. 포장 단가가 상승하고, 추가 공정으로 인한 비용은 납품 업체 몫이지만 쿠팡에 아쉬운 소리를 하기 어렵다고 입을 모으고 있다.
쿠팡이 자체 물류 시스템을 개선하는 일이 우선이라는 지적이 나온다. 쿠팡은 식·음료를 종이 박스에 넣어 배송하거나, 쿠팡이 제작한 프레시백에 담는다. 종이 박스에는 완충 기능이 없고, 프레시백은 보냉 효과를 통해 신선도를 유지할 목적으로 개발됐기 때문에 완충 효과까지 기대하기는 어렵다. 납품 기업들은 쿠팡이 빠른 배송을 장점으로 내세운 만큼 배송 과정에서 제품이 함부로 다뤄졌을 가능성도 배제할 수 없다고 주장한다.
쿠팡에서 식·음료 제품의 반품률이 높은 것은 납품사의 문제가 아니라 쿠팡의 정책 영향이 크다는 의견도 있다. 쿠팡은 상품에 큰 하자가 없더라도 무료 반품이 가능하다. 반품률이 높을 수밖에 없다. 무료 반품 정책으로 유료 회원을 끌어모으며 수혜를 본 곳이 쿠팡인 만큼 그에 따른 책임도 쿠팡이 져야 한다는 비판이 거세다.
쿠팡은 패키징 개선을 요구하는 것은 실무진의 업무상 건의였을 뿐이었다는 입장이다. 특정 방식을 강요하거나 비용을 전가하려는 의도는 없었고, 기업과 소통하는 과정에서 나온 의견 중 하나라는 설명이다. 유통업계 관계자는 “쿠팡에 납품하지 못하게 되면 매출 타격이 상당히 크다. 쿠팡의 요구가 과하더라도 울며 겨자 먹기로 들어줄 수밖에 없다”며 “쿠팡이 물류 시스템을 개선하지도 않고 기업에 포장을 바꾸라고 요구하는 것은 갑질이다. 납품사의 규모가 작을수록 쿠팡의 압박은 크게 느껴질 것”이라고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
