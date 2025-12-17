한화그룹 2·3남, 한화에너지 지분 매각… 후계 구도 공고화
김동원·동선, 1.1조원 매각
김승연 한화그룹 회장의 차남 김동원 한화생명 사장과 삼남 김동선 한화호텔앤드리조트 부사장이 보유 중인 한화에너지의 지분 일부를 매각한다. 한화그룹 비상장 계열사는 한화 지배구조의 정점에 있는 회사다.
16일 한화그룹에 따르면 한화에너지는 이날 이사회를 열고 김 사장과 김 부사장이 각각 보유 중인 지분 5%와 15%를 재무적투자자(FI) 한국투자프라이빗에쿼티에 매각하기로 했다. 거래 대금은 약 1조1000억원이다. 두 사람은 매각 대금을 증여세 납부, 신규 사업 투자 등에 활용할 것으로 전해졌다.
이번 매각 절차가 마무리되면 한화에너지 지분 구조는 장남 김동관 부회장이 50%, 김 사장 20%, 김 부사장 10%, FI 20%로 바뀌게 된다. 현재는 김 부회장이 50%, 김 사장과 김 부사장이 각각 25%를 갖고 있다. 재계에선 김동관 부회장이 그룹 후계자 입지를 더욱 공고히 하게 됐다는 해석이 나온다.
㈜한화 주요 주주는 김승연 회장(11.33%), 김 부회장(9.77%), 김 사장(5.37%), 김 부사장(5.37%)으로 이뤄져 있다. 여기에 한화에너지가 지분 22.15%를 보유 중이다.
한화그룹 관계자는 “한화에너지는 이번 지분 매각으로 보다 투명하고 효율적인 지배구조를 마련했다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사