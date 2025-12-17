시사 전체기사

한화그룹 2·3남, 한화에너지 지분 매각… 후계 구도 공고화

입력:2025-12-17 00:24
김동원·동선, 1.1조원 매각

지난달 10일 서울 영등포구 63컨벤션센터에서 열린 ‘현암 김종희 회장 탄생 100주년 기념식’에서 김동선 한화호텔앤드리조트 전무(왼쪽부터), 김동원 한화생명 부사장, 김승연 한화그룹 회장, 김동관 한화솔루션 부회장이 기념 촬영하고 있다. 한화그룹 제공

김승연 한화그룹 회장의 차남 김동원 한화생명 사장과 삼남 김동선 한화호텔앤드리조트 부사장이 보유 중인 한화에너지의 지분 일부를 매각한다. 한화그룹 비상장 계열사는 한화 지배구조의 정점에 있는 회사다.

16일 한화그룹에 따르면 한화에너지는 이날 이사회를 열고 김 사장과 김 부사장이 각각 보유 중인 지분 5%와 15%를 재무적투자자(FI) 한국투자프라이빗에쿼티에 매각하기로 했다. 거래 대금은 약 1조1000억원이다. 두 사람은 매각 대금을 증여세 납부, 신규 사업 투자 등에 활용할 것으로 전해졌다.

이번 매각 절차가 마무리되면 한화에너지 지분 구조는 장남 김동관 부회장이 50%, 김 사장 20%, 김 부사장 10%, FI 20%로 바뀌게 된다. 현재는 김 부회장이 50%, 김 사장과 김 부사장이 각각 25%를 갖고 있다. 재계에선 김동관 부회장이 그룹 후계자 입지를 더욱 공고히 하게 됐다는 해석이 나온다.

㈜한화 주요 주주는 김승연 회장(11.33%), 김 부회장(9.77%), 김 사장(5.37%), 김 부사장(5.37%)으로 이뤄져 있다. 여기에 한화에너지가 지분 22.15%를 보유 중이다.

한화그룹 관계자는 “한화에너지는 이번 지분 매각으로 보다 투명하고 효율적인 지배구조를 마련했다”고 말했다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

