코스피 4000선 붕괴… 연말 산타랠리 기대감에 찬물
AI 거품론·美 경기침체 등 우려
통화정책 불확실성 투자심리 위축
외국인 2거래일간 2조 넘게 매도
코스피가 2% 넘게 급락하며 10거래일 만에 4000선을 내줬다. 미국 월가를 중심으로 ‘인공지능(AI) 거품론’이 재부각된 데다 미국의 11월 고용지표 발표를 앞두고 시장 참여자의 경계감이 커진 영향이 작용했다. 외국인은 최근 2거래일 코스피 주식을 2조원어치 넘게 팔고 떠났다. 이에 크리스마스 전후로 주가가 상승하는 ‘산타랠리’에 대한 기대감도 낮아졌다.
16일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 2.24% 하락한 3999.13에 거래를 마쳤다. 코스피 종가가 4000선 아래에서 마감한 것은 지난 2일(3994.93)이후 10거래일 만이다. 코스피는 지난달 3일 4221.87로 역사상 최고치를 기록한 이후 이날까지 4000~4200 박스권에서 움직이고 있다.
AI 거품론은 투자 규모에 비해 AI 기업이 돈을 벌지 못하고 있다는 우려에서 출발했다. 지난달 엔비디아가 3분기 사상 최대 실적을 내면서 거품론을 일부 잠재우는 듯했지만 최근 브로드컴과 오라클 실적이 시장 기대치에 미치지 못하면서 다시 고개를 들었다. 이 영향에 이날 코스피 대장주 삼성전자와 SK하이닉스도 각각 1.91%, 3.79% 하락했다.
외국인은 최근 2거래일 코스피 주식을 2조원 넘게 순매도했다. 이날 순매도 규모는 약 1조3000억원으로 이달 들어 가장 컸고, 전날에도 9500억원어치 팔아치웠다. 정용택 IBK투자증권 수석연구위원은 “코스피가 올해 들어 많이 오른 상황에서 AI 거품론이 더해지면서 차익 실현에 집중하고 있는 것으로 보인다”고 말했다. 이날 기관은 2300억원 순매도, 개인은 1조2500억원 순매수했다.
이날 밤 11월 미 비농업부문 고용 발표를 앞두고 경계심이 커진 것도 코스피 하락 압력으로 작용했다. 특히 이번 고용지표는 미국 정부의 장기 셧다운으로 10월과 11월 지표가 함께 발표됐다. 임정은 KB증권 연구원은 “부진한 고용이 금리 인하 기대감을 강화할 수 있다”면서도 “예상보다 크게 부진한 결과는 오히려 경기침체 우려로 이어질 수 있다는 점이 영향을 미친 것으로 보인다”고 설명했다.
통화 정책 불확실성도 투자심리를 위축시킨 요인이다. CNBC 방송은 15일(현지시간) 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장으로 유력시되던 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 반대 의견에 직면했다고 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 너무 가까워 인플레이션 억제에 한계가 있을 수 있다는 반발에 부딪혔다는 것이다.
