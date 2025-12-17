청년이 위태롭다… 3명 중 1명 번아웃, 자살률 13년 만에 최고

데이터처 ‘청년 삶의 질 보고서’



19∼34세 건강·고용 등 첫 분석

혼자 사는 청년 증가가 악화 배경

삶 만족도 조사도 OECD 최하위권

게티이미지뱅크

지난해 19~34세 청년 3명 중 1명은 ‘번아웃’을 경험한 것으로 나타났다. 청년 자살률도 2011년 이후 13년 만에 가장 높았으며, 삶의 만족도는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 하위권이었다. 진로 불안, 사회적 관계 약화, 1인 가구 증가 등이 겹치며 청년층의 정서적 부담이 커지고 있다는 분석이다.



국가데이터처 국가통계연구원은 16일 ‘청년 삶의 질’ 보고서를 발간했다. 19~34세 청년의 전반적인 삶의 질을 종합적으로 분석한 첫 보고서로, 건강·여가·고용·임금·신뢰·공정·주거 등 12개 영역, 62개 지표를 통해 청년 삶의 실태를 진단했다.



진단 결과 청년층의 정신건강 악화 흐름이 두드러졌다. 정신적·육체적으로 무기력함을 느끼는 번아웃 경험률은 지난해 32.2%로, 청년 3명 중 1명이 최근 1년 내 학업·취업준비·업무 과정에서 번아웃을 겪은 것으로 나타났다. 2022년(33.9%)보다 소폭 낮아졌지만 번아웃 사유 가운데 가장 큰 비중을 차지한 ‘진로 불안’ 응답은 같은 기간 37.6%에서 39.1%로 오히려 늘었다. 학업·취업·일자리 불안이 누적되며 정서적 소진 위험이 커지고 있다는 분석이다.



청년층 자살률은 10만명당 24.4명으로 2011년(25.7명) 이후 13년 만에 최고치를 기록했다. 연령별로는 30∼34세가 28.5명으로 가장 높았고 25∼29세(26.5명), 19∼24세(17.7명)가 뒤를 이었다. 청년층 가운데 30대 초반 자살률은 2009년 이후 줄곧 20대보다 높은 수준을 유지하고 있다.



사회적 관계를 통한 정서적 안전망도 전반적으로 약해지고 있다는 분석이다. 낙심하거나 우울할 때 이야기를 나눌 상대가 없다고 느끼는 청년 비율은 2023년 기준 20대 14.4%, 30대 17.2%로 2015년 대비 모두 3% 포인트 이상 늘었다. 대인 신뢰도 역시 두 연령대 모두 10년 전보다 약 20% 포인트 낮아졌다.



혼자 사는 청년이 빠르게 늘어난 점도 이러한 변화의 배경으로 지목된다. 20∼34세 청년 중 1인 가구 비율은 2000년 6.7%에서 2024년 25.8%로 4배 가까이 증가했다. 특히 2020년 이후 4년 사이에만 5.3% 포인트 늘며 빠른 증가 속도를 보였다.





이 같은 현실은 삶의 만족도 지표에서도 드러난다. 한국 청년(15∼29세)의 2021∼2023년 평균 삶의 만족도는 6.5점으로 OECD 38개 회원국 평균(6.8점)보다 0.3점 낮은 31위를 기록했다.



세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 158 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 지난해 19~34세 청년 3명 중 1명은 ‘번아웃’을 경험한 것으로 나타났다. 청년 자살률도 2011년 이후 13년 만에 가장 높았으며, 삶의 만족도는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 하위권이었다. 진로 불안, 사회적 관계 약화, 1인 가구 증가 등이 겹치며 청년층의 정서적 부담이 커지고 있다는 분석이다.국가데이터처 국가통계연구원은 16일 ‘청년 삶의 질’ 보고서를 발간했다. 19~34세 청년의 전반적인 삶의 질을 종합적으로 분석한 첫 보고서로, 건강·여가·고용·임금·신뢰·공정·주거 등 12개 영역, 62개 지표를 통해 청년 삶의 실태를 진단했다.진단 결과 청년층의 정신건강 악화 흐름이 두드러졌다. 정신적·육체적으로 무기력함을 느끼는 번아웃 경험률은 지난해 32.2%로, 청년 3명 중 1명이 최근 1년 내 학업·취업준비·업무 과정에서 번아웃을 겪은 것으로 나타났다. 2022년(33.9%)보다 소폭 낮아졌지만 번아웃 사유 가운데 가장 큰 비중을 차지한 ‘진로 불안’ 응답은 같은 기간 37.6%에서 39.1%로 오히려 늘었다. 학업·취업·일자리 불안이 누적되며 정서적 소진 위험이 커지고 있다는 분석이다.청년층 자살률은 10만명당 24.4명으로 2011년(25.7명) 이후 13년 만에 최고치를 기록했다. 연령별로는 30∼34세가 28.5명으로 가장 높았고 25∼29세(26.5명), 19∼24세(17.7명)가 뒤를 이었다. 청년층 가운데 30대 초반 자살률은 2009년 이후 줄곧 20대보다 높은 수준을 유지하고 있다.사회적 관계를 통한 정서적 안전망도 전반적으로 약해지고 있다는 분석이다. 낙심하거나 우울할 때 이야기를 나눌 상대가 없다고 느끼는 청년 비율은 2023년 기준 20대 14.4%, 30대 17.2%로 2015년 대비 모두 3% 포인트 이상 늘었다. 대인 신뢰도 역시 두 연령대 모두 10년 전보다 약 20% 포인트 낮아졌다.혼자 사는 청년이 빠르게 늘어난 점도 이러한 변화의 배경으로 지목된다. 20∼34세 청년 중 1인 가구 비율은 2000년 6.7%에서 2024년 25.8%로 4배 가까이 증가했다. 특히 2020년 이후 4년 사이에만 5.3% 포인트 늘며 빠른 증가 속도를 보였다.이 같은 현실은 삶의 만족도 지표에서도 드러난다. 한국 청년(15∼29세)의 2021∼2023년 평균 삶의 만족도는 6.5점으로 OECD 38개 회원국 평균(6.8점)보다 0.3점 낮은 31위를 기록했다.세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지