탄소 배출 없는 냉난방 ‘히트펌프’, 2035년까지 350만대 보급
기후에너지부, 활성화 방안 발표
전기요금 우려에 누진제 제외 추진
정부가 탄소 배출 없이 주변의 열을 활용해 냉난방에 사용하는 히트펌프를 향후 10년간 350만대 보급하기로 했다. 이를 통해 온실가스 518만t 감축을 목표로 한다. 보급 확대를 위해 전기요금 누진제에서 히트펌프를 제외하는 별도의 요금 선택을 허용하는 방안도 연내 마련한다.
기후에너지환경부는 16일 정부세종청사에서 열린 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 이런 내용의 ‘히트펌프 보급 활성화 방안’을 발표했다. 히트펌프란 연소 과정 없이 주변 열을 활용해 냉난방이 가능한 고효율 설비로, 가스·등유 등 화석연료 난방을 대체할 핵심 탈탄소 수단으로 꼽힌다.
이번 대책은 열 부문의 탈탄소 전환이 시급하다는 판단에서 마련됐다. 국내 건물 부문 에너지 소비 중 난방·급탕 등 열에너지가 차지하는 비중이 절반이 넘고, 상당 부분이 화석연료에 의존하고 있다. 이에 기후부는 열산업혁신과를 신설하고 화석연료 중심의 난방 체계를 히트펌프 중심으로 전환한다는 구상이다.
정부는 도시가스가 보급되지 않은 지역에 먼저 히트펌프를 보급한다. 내년 태양광 설비가 설치된 단독주택 2580가구에 히트펌프 설치를 지원한다. 마을회관 등 공동시설을 대상으로 태양광과 히트펌프를 함께 설치하는 사업도 추진해 내년 10곳을 시작으로 2030년까지 100곳으로 확대한다. 목욕탕·수영장 등 난방 및 급탕 수요가 높아 에너지 소비가 많은 업종에는 히트펌프 설치비 보조와 장기 저리 융자 지원을 확대하기로 했다.
정부는 히트펌프 보급 지원 사업에 내년 예산 583억원을 편성했다. 기존 보일러 설치에는 평균 100만원가량이 들지만 히트펌프는 본체(550만∼700만원)와 급탕조(200만∼300만원)를 합쳐 최대 1000만원 정도가 소요된다.
정부는 히트펌프 활용 시 4인 가구 기준 연간 냉난방 비용이 기존 일반 보일러 대비 50만원가량 절감될 것으로 추산한다. 다만 히트펌프 사용으로 전기 소비가 늘어 누진제로 전기요금이 급증하는 것을 막기 위해 히트펌프 사용 전력에 대해서는 기존 누진제를 적용하지 않는 별도의 요금제를 선택할 수 있도록 할 계획이다.
세종=김혜지 기자 heyji@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사