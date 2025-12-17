카카오톡 친구탭 3개월 만에 ‘목록형’으로 복원
친구·소식 두가지 옵션 분리
피드 노출 불만에 결국 백기
카카오톡 친구 탭(사진)이 기존 목록 형태로 되돌아간다. 격자식 피드 형태 변경 이후 이용자들 원성이 쏟아지자 3개월 만에 ‘회군’한 것이다.
카카오는 16일 “카카오톡 친구 탭에서 친구 목록을 바로 볼 수 있도록 하는 업데이트를 순차 진행한다”고 밝혔다. 월간 활성 이용자 수(MAU)가 5000만명에 육박하는 카카오톡 특성상 사용자에 따라 업데이트 시점은 수일 정도 차이가 날 수 있다.
이번 업데이트로 카카오톡 친구 탭에서 기존의 목록 형태를 기본값으로 사용할 수 있게 됐다. 격자형 피드 형태도 완전히 사라지지는 않는다. 친구 탭 상단에 ‘친구’와 ‘소식’ 두 가지 옵션이 분리 제공되며 친구 옵션에서는 목록형, 소식 옵션에서는 피드형을 확인할 수 있다.
앞서 카카오는 지난 9월 카카오톡 사용자 인터페이스(UI)를 대대적으로 개편했다. 기존 친구 목록 대신 인스타그램·페이스북 등 사회관계망서비스(SNS) 피드처럼 친구의 프로필 업데이트를 실시간으로 확인할 수 있게 한 것이 핵심이었다. 관계 기반 콘텐츠 제공으로 애플리케이션(앱) 체류 시간을 늘리겠다는 구상이었다.
그러나 이용자 반응은 냉담했다. 원치 않는 지인의 근황을 강제로 확인하게 되면서 피로감이 쌓이고 메신저 본연의 기능은 약화됐다는 비판이 이어졌다. 앱 마켓에는 롤백(복원)을 요구하는 항의성 ‘1점’ 리뷰가 쏟아졌다. 이에 카카오는 업데이트 후 일주일여 만에 친구 목록을 복구하겠다고 밝혔다. 당시 업데이트를 주도했던 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO) 역시 사내 공지를 통해 “친구 탭의 피드 노출이 가장 큰 불편 지점”이라며 “이용자 불편을 최소화하는 것이 우선”이라고 말했다.
이용자들은 친구 탭 복원 시점이 예상보다 늦어졌다는 불만을 나타내면서도 대체로 업데이트를 반기는 분위기다. 직장인 신모(25)씨는 “카카오톡 개편 이후 친구 탭에 들어가지 않아 지인의 생일을 놓치는 경우도 많았다. 빨리 업데이트가 되길 바라는 마음”이라며 “피드, 숏폼 등 콘텐츠보다 메신저 본연의 역할에 충실했으면 한다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
