정부 “한파땐 낮에 작업” 추진… 정작 미화원은 미적지근
“업무 효율 떨어져” 전환 반대 44%
호응 적고 경영계 반대에 고민 커져
정부가 한파특보 발효 시 야간 노동자의 작업시간을 낮 시간대로 조정하는 규제 도입을 추진 중이지만 정작 규제의 핵심 대상인 환경미화원들은 주간 시간대 작업 선호도가 높지 않은 것으로 조사됐다. 가뜩이나 경영계가 규제 도입에 반대하는데 규제 대상자마저 크게 호응하지 않아 정부의 고민이 커지고 있다.
16일 전국민주일반노동조합연맹이 경기비정규지원센터에 의뢰해 제출받은 ‘생활폐기물 수집운반 노동환경 실태 및 재공영화 필요성과 제도화 방안 연구’ 보고서에 따르면 지난 8~9월 전국 환경미화원 561명을 설문한 결과 야간작업에서 주간작업으로의 전환에 찬성한 비율은 56%로 절반 수준이었다. 나머지 응답자 44%는 작업시간 전환에 부정적이었다.
야간작업 선호자들은 낮에 작업하면 교통혼잡, 소각장 반입 시간제한 등으로 인해 업무 효율이 떨어진다는 이유를 든다. 고령의 환경미화원은 이미 익숙한 야간을, 젊은 층은 주간작업을 원하는 등 세대별 선호도 갈린다.
현재 고용노동부가 마련 중인 한파 관련 산업안전보건기준 규칙 개정안 초안에는 한파주의보·경보 발령 시 옥외 작업시간을 조정해야 한다는 내용이 담겼다. 입법 후 사업주가 이런 내용을 이행하지 않으면 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금이 부과된다. 현행 산안규칙에는 폭염 때 2시간마다 20분 휴식하라는 내용만 있고 한파 관련 조항은 없어 이를 신설하려는 것이다.
환경미화원은 신설되는 제도의 핵심 당사자다. ‘생활폐기물 수집·운반 작업안전 지침’은 환경미화원의 주간작업을 원칙으로 규정하지만, 악취와 소음으로 인한 민원 때문에 오후 11시~오전 6시 야간작업이 관행으로 자리 잡았다. 실제로 지방자치단체는 주민 불편을 최소화해야 한다는 논리를 앞세운다. 기후에너지환경부가 지난해 내놓은 실태 조사에 따르면 지자체의 25%는 주간작업 비율이 20% 이하에 그쳤다. 주간작업 비율이 0%인 지자체도 있었다.
노동부는 이런 관행을 한파 때만이라도 바꿔야 한다는 입장이다. 일본의 경우 1960년대부터 환경미화원의 주간작업이 일반화된 점을 고려하면 야간 쓰레기 수거가 당연하지 않다는 것이다.
그러나 당사자인 노동자들의 반응이 미적지근해 노동부도 규제 신설을 강하게 밀어붙이지 못하는 분위기다. 한파로 인한 산업재해 규모 및 심각성이 폭염과 비교해 덜하다는 경영계의 반대도 만만치 않다. 노동부 관계자는 “겨울철 환경미화원의 건강 측면에서 작업시간대 조정은 필요하다”며 “환경미화원 단체를 포함해 노·사·전문가 의견을 폭넓게 수렴할 것”이라고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사