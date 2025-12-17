살해된 라이너 감독 조롱한 트럼프… “취객 수준 막말” 역풍

라이너는 영화계 반트럼프 인사

“이성 마비 증후군 탓에 사망한 듯”

공화당서도 “대통령이 할 말 아냐”

로스앤젤레스 할리우드 명예의 거리에 새겨진 영화감독 로브 라이너의 별에 추모의 꽃들이 놓여 있는 모습. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 자신을 비판해온 유명 영화감독 로브 라이너가 피살된 사건을 두고 조롱과 경멸 섞인 독설을 쏟아냈다가 거센 역풍에 직면했다.



라이너 감독과 부인 미셸은 전날 로스앤젤레스(LA) 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 이들의 아들 닉 라이너(32)를 살인 혐의로 체포해 수사 중이다. 라이너는 ‘해리가 샐리를 만났을 때’ ‘미저리’ ‘어 퓨 굿맨’ 등 수많은 히트작으로 명성을 쌓은 할리우드 거장이다.



트럼프 대통령은 트루스소셜에 올린 글에서 라이너가 “트럼프 발작 증후군(TDS)이라는 이성을 마비시키는 치명적이고 완치 불가능한 질병으로 인해 다른 사람들에게 분노를 일으킨 결과 사망한 것으로 보인다”고 주장했다. TDS는 반트럼프 진영이 트럼프 관련 사안들에 발작적 수준으로 반응한다는 뜻으로 트럼프 진영이 사용하는 조롱성 표현이다.



트럼프의 발언은 즉각 논란을 일으켰다. 우파 활동가 찰리 커크가 지난 9월 암살당했을 때 트럼프 지지자들은 좌파가 커크의 죽음을 패륜적으로 조롱한다고 비판했었는데, 트럼프의 이번 발언으로 할 말이 없어졌다는 지적도 나온다. CNN은 “정적의 죽음을 조롱하는 당사자가 대통령 본인이었다”고 꼬집었다.



공화당 하원의원들도 비판에 가세했다. 토머스 메시 의원은 “라이너에 대한 감정이 어땠는지와 상관없이 잔혹하게 살해된 사람에 대한 이런 발언은 부적절하고 무례하다”고 말했다. 돈 베이컨 의원은 “술집 취객에게서나 들을 만한 말이지 대통령이 할 말은 아니다”고 지적했다.



트럼프와의 관계가 악화된 마저리 테일러 그린 의원도 “많은 가정이 가족 구성원의 마약 중독과 정신건강 문제로 힘들어하고 있다”면서 “이것은 가족의 비극이지 정치나 정적에 관한 것이 아니다”고 말했다.



한 트럼프 지지자는 트루스소셜에 “마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)로서 지금까지 당신을 지지하기 위해 최선을 다해 왔지만 이번만큼은 당신이 이런 글을 올린 것이 부끄럽다”며 “모든 인간은 이런 상황에서 존중받을 자격이 있다”고 적었다.



한편 트럼프는 이날 BBC를 상대로 플로리다 남부 연방지방법원에 100억 달러(14조7500억원) 규모의 명예훼손 손해배상 소송을 제기했다. ‘1·6 의회 폭동’ 다큐멘터리가 자신의 발언을 왜곡 편집해 명예를 훼손했다는 이유에서다. BBC는 해당 다큐와 관련해 최근 잘못을 인정하고 사과하면서 사장과 보도본부장이 사임했다.



