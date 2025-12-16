김종혁 당원권 정지 2년 중징계 권고… 韓 “민주주의 돌로 못쳐”
국힘 당무위 “당 대표 인권 모독”
친한계 쳐내기에 당내 갈등 격화
국민의힘 당무감사위원회가 16일 친한(친한동훈)계 인사인 김종혁(사진) 전 최고위원에 대해 당원권 정지 2년의 중징계를 권고했다. 장동혁 지도부의 친한계 찍어내기가 본격화된 가운데 한동훈 전 대표는 “민주주의를 돌로 쳐 죽일 수 없다”고 반발했다.
이호선 당무감사위원장은 중앙당사에서 브리핑을 열고 김 전 최고위원에 대해 “당헌·당규 및 윤리규칙 위반 혐의로 윤리위원회에 회부하기로 했다”며 “징계 수위는 당원권 정지 2년으로 권고한다”고 밝혔다. 당무감사위는 김 전 최고위원이 지난 9~10월 다수 언론매체에 출연해 당을 북한노동당 등 극단적 체제에 비유하고, 당원에 대한 모욕적 표현을 사용한 것이 해당 행위라고 판단했다. 당대표에 대한 인격 모독도 징계 사유로 꼽았다. 이 위원장은 “당 운영을 파시스트적이라 표현하고, 국민의힘을 북한노동당에 비유했다”며 “당원을 망상에 빠진 정신질환자에 비유하기도 했다”고 말했다. 또 “장 대표에 대해 ‘간신히 당선된 것’ ‘영혼을 판 것’ ‘줄타기’ ‘양다리’ 등 모욕적 표현을 했다”며 “비판이 아닌 낙인찍기에 해당한다”고 말했다.
한 전 대표와 관련한 당원게시판 사건에 대해선 “당내에서 할 수 있는 절차는 다 밟고 있다”며 사실관계를 파악 중이라고 말했다. 이 위원장은 한 전 대표의 가족 실명을 공개한 중간조사 결과 발표가 개인정보보호법 위반이라는 지적에 대해선 “개인정보는 보호받을 가치가 있을 때 보호되는 것”이라며 “당게에는 타인에 대한 명예훼손 등 써서는 안 되는 일정한 기준이 있다. 그런데도 그걸 쓴다면 스스로 보호받을 이익을 포기했다고 봐야 한다”고 주장했다.
이 위원장은 장 대표가 지난 9월 임명한 인사다. 그는 전날 자신의 블로그에 “들이받는 소는 돌로 쳐 죽일 것”이라고 적기도 했다. 장동혁 지도부에 대해 비판적인 친한계를 겨냥했다는 말이 나왔지만, 이 위원장은 “너무 정치적인 해석”이라고 선을 그었다.
친한계는 즉각 반발했다. 김 전 최고위원은 통화에서 “부정선거를 주장하고 비상계엄이 정당했다고 말하는 사람이 어떻게 당무감사위원장 자격이 있나. 당무감사위 결정 자체가 당무감사 대상”이라고 말했다. 한지아 의원도 “표현의 자유를 당 기준에 맞춰 선별적으로 허용하겠다는 위험한 신호”라고 지적했다. 다른 친한계 의원도 “국가원수 모독죄 같은 것인가. 기본적으로 당무감사 대상이 되는지가 의문”이라며 “이런 게 내부총질”이라고 비판했다.
정우진 이강민 기자 uzi@kmib.co.kr
