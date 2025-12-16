‘국민성장펀드’ 내년 30조+α 투입… AI 6조·반도체 4조·모빌리티 3조
국민참여형펀드 6000억 규모 조성
정부가 150조원 규모로 조성되는 국민성장펀드에서 첫해인 내년에 30조원을 풀기로 했다. 인공지능(AI) 6조원, 반도체 4조원, 미래형 자동차를 포함한 모빌리티 3조원 등 미래 먹거리 산업에 집중적으로 투자할 계획이다.
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 16일 산업경쟁력강화관계장관회의를 열고 이런 내용을 골자로 하는 2026년 국민성장펀드 운용 방안을 발표했다. 지난 11일 펀드 출범식을 연 데 이어 구체적인 운용 계획을 밝힌 것이다. 첫해 운용 자금 30조원은 첨단전략산업기금 15조원에 은행 등이 내놓은 민간 자금 15조원이 더해져 만들어진다.
구체적인 투자처는 아직 정해지지 않았다. AI 등 분야별 투자 계획만 마련됐다. 정부는 투자처가 예상보다 많아져 필요액이 30조원을 넘더라도 적극적으로 승인하겠다는 각오다. 지난 9월 국민보고대회 이후 재계와 지방자치단체 등에서 총 153조원 규모의 투자 수요가 접수됐다. SK하이닉스가 경기 용인에 조성 중인 반도체 클러스터와 전남 해남에 세워질 예정인 국가 AI 컴퓨팅센터, 전남 신안 앞바다에 지어지는 해상 풍력발전 단지 등이 투자 대상으로 검토되는 것으로 알려졌다.
30조원 중 직접 투자분은 3조원이다. 기업이 자본금을 늘리거나 공장을 지을 때 지분 형태로 참여하는 방식이다. 현재 AI 로봇 생태계 조성을 위한 특수목적법인(SPC) 설립과 중소기업의 반도체용 특수 가스 공장 증설을 위한 증자에 참여해 달라는 신청서가 접수돼 있다. 기금과 민간이 대규모 펀드를 조성해 정책 목적에 맞는 지분 투자를 집행하는 간접 투자는 7조원어치 이뤄진다.
누구나 투자할 수 있는 국민참여형펀드도 6000억원 규모로 조성된다. 만약 손실을 보더라도 20%까지는 국민이 원금을 잃지 않도록 재정이 후순위 투자자 역할을 하는 구조로 설계된다. 유망 기술 기업에 10년 이상 투자하는 초장기기술투자펀드도 생긴다. 혁신성장펀드, 반도체생태계펀드 등 기존 정책성 펀드는 국민성장펀드로 흡수된다. 다만 초기 기업의 고사를 막는 스케일업펀드는 5000억원 규모로 따로 운영된다.
10조원은 산업 생태계 전반에 쓰이는 설비 등을 구축하는 인프라 투·융자에 쓰인다. 남은 10조원은 기업 연구·개발(R&D) 등을 위한 초저리 대출 몫이다. 산업은행이 역마진을 감수하고 자금을 조달해 국고채 금리 수준인 연 2~3%대로 장기간 빌려준다.
정부 관계자는 “이달 중 기금운용심의회를 꾸릴 예정”이라며 “이르면 연내 제1호 투자처가 정해질 것”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사