원화만 빠진다… 파운드화·유로화도 고공행진
파운드화 금융위기 이후 최고치
원·달러 환율 장중 1480원 돌파
전략적 환헤지 연장에도 약세
원화 약세 현상이 장기화하면서 미국 달러뿐 아니라 영국 파운드화나 유로화 등 주요 통화 대비 환율이 모두 치솟고 있다. 파운드화는 16일 1972원대까지 올라 2009년 금융위기 이후 최고치를 기록했다. 정부가 전날 고환율 문제 해소를 위해 국민연금의 전략적 환헤지를 1년 연장하기로 했음에도 이날 원·달러 환율은 장중 1480원 선까지 올랐다.
한국은행에 따르면 이날 오후 3시15분 기준 파운드화 대비 원화 가격은 1972.20원에 거래됐다. 지난 1월 2일의 1839.41원 대비 7.22% 오른 가격이다. 지난해 12·3 계엄 발생 직전 가격인 1774.16원보다는 11.16% 오른 수준이다. 현재 파운드화 가격은 글로벌 금융위기의 영향으로 원화 가치가 급락했던 2009년 1970원대 이후 최고치다.
유로화와 스위스프랑도 고공행진 중이다. 유로화는 이날 오후 3시15분 기준 1732.73원을 기록하며 연초 1521.96원 대비 13.85% 올랐다. 스위스프랑도 전날 종가 기준 올해 초보다 14.26% 오른 1850.60원에 거래를 마쳤다. 파운드화나 유로화 환율의 상승 폭이 같은 기간 원·달러 환율 오름 폭(+0.71%)을 압도하는 상황이다.
이는 원화 약세로 인한 결과다. 최근 달러화가 약세를 보이는 가운데 원화만 이 흐름에서 소외되면서 달러 대비 강세를 보이는 다른 통화 대비 원화 환율이 더 높아지는 것이다. 달러 대비 파운드화 가격은 전날 0.7477파운드로 연초(0.8076파운드)보다 7.42% 내렸다. 유로화도 같은 기간 12.63% 떨어졌다.
정용택 IBK투자증권 수석연구원은 “미국의 금리 인하로 달러는 약세고, 달러인덱스(유로화 등 주요 6개국 통화 대비 달러 가치)가 낮아지자 유로화나 파운드화는 강세를 보이고 있다”며 “이런 상황에서 원화가 달러 대비 약세여서 교차환율로 계산되는 다른 통화 환율에 크게 영향을 주는 것”이라고 설명했다.
외환 당국은 환율 안정을 위해 전날 국민연금의 전략적 환헤지를 탄력적으로 집행하기로 하고 한국은행과 국민연금의 외환 스와프(일정 기간 외화를 빌려 쓰는 거래)도 1년 더 연장하기로 했다고 밝혔다. 하지만 이날 원·달러 환율은 전 거래일보다 6.00원 오른 1477.00원에 주간거래(오후 3시30분)을 마쳤다. 장중에는 1480.10원까지 오르면서 지난 4월 9일 이후 처음으로 1480원 선을 넘어섰다.
양준모 연세대 경제학과 교수는 “정부가 한은과 국민연금의 외환 스와프를 연장한다는 등의 내용으로 개입을 해봤자 거시 경제 차원에서 큰 흐름이 바뀌지 않는 한 원화 약세는 극복될 수 없다”며 “가격을 받아들이고 치료에 들어가야 하는데 가격만 바꾸려고 하니 문제”라고 비판했다. 이어 “한·미 관세 협상에서 문제가 있었는지 짚어보고 외화 유입 여건이 악화된 것은 아닌지, 금리 정책이 잘못된 부분이 없는지 검토하면서 정책 방향을 개선한다는 시그널을 줘야 한다”고 말했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
