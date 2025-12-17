“2026년 세계시장 공략 키워드는 공급망·AI·K소비재”
코트라, 세계시장 진출전략 설명회
강경성 “AI·소비재 새로운 성장축”
내년 한국 기업들의 세계 시장 공략의 3대 키워드로 ‘공급망 재편’, ‘인공지능(AI)’, ‘코리아 소비재’가 제시됐다. 강대국들의 패권 경쟁과 보호무역 기조 속에서 기술력을 통해 기회를 찾고, 한류 열풍과 함께 주목 받는 ‘메이드 인 코리아’ 브랜드를 통해 신시장을 개척해야 한다는 진단이다.
대한무역투자진흥공사(코트라)는 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 세계시장 진출전략 설명회’에서 이같이 밝혔다.
코트라는 미국 유럽연합(EU) 일본 등이 반도체·배터리 등 첨단산업 분야에서 우방국과 함께 공급망을 구축하고 생산기지를 이전하는 ‘프렌드 쇼어링’ 전략을 취하고 있는 만큼 이를 적극 활용해야 한다고 제언했다. 이금하 북미지역본부장은 “미국 현지에서 우리 기업을 제조업 르네상스의 핵심 파트너로 인식하고 있어 지금이 공급망 진입 적기”라고 말했다.
전 세계 AI 인프라 투자가 내년에도 이어지면서 휴머노이드 로봇, 자율주행차 등 피지컬 AI로의 전환도 더욱 탄력을 받을 것이란 전망도 나왔다. 황재원 중국지역본부장은 “중국 제조업의 AI 전환 확산으로 스마트팩토리, 로봇 등 수요가 급증하고 있다”며 “국산 고성능 ICT 장비의 중국 시장진출이 유망하다”고 말했다. 김병호 중동지역본부장은 중동 지역의 데이터센터 등 AI 인프라 프로젝트를 주목해야 한다고 전했다.
코트라는 한류 확산이 화장품·식품 등 K-소비재 수요의 상승으로 이어지고 있다고 평가했다. 올해 식품 화장품 생활용품 패션 의약품 등 5대 소비재의 수출 비중은 전체의 7% 수준으로 올라섰다. 김지엽 중남미지역본부장은 “한류 인플루언서를 활용해 온라인에서 성과를 확보한 뒤 이를 기반으로 오프라인 시장으로 확장하는 전략이 유효하다”고 설명했다.
강경성 코트라 사장은 “공급망 재편 흐름 속에서 수출 주력산업의 돌파구를 찾고, 시장 측면에서는 ‘글로벌 사우스’, 품목 면에서는 AI·소비재를 새로운 성장 축으로 삼아 세계 수출 5강으로 나아가야 한다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
