머라이어 캐리 캐럴 ‘빌보드 20주 1위’ 신기록

‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’

7년째 연말마다 싱글차트 정상에

이번주 ‘톱10’ 중 캐럴이 8곡 차지



해마다 크리스마스 시즌이면 차트 정상에 오르는 미국 팝스타 머라이어 캐리(사진)의 캐럴 ‘올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유’가 미국 빌보드 싱글차트에서 또 한 번 역사를 썼다.



이 곡은 15일(현지시간) 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’ 정상에 오르며 통산 20주째 1위를 기록했다. 이는 빌보드 차트 67년 역사상 최장기간 정상 기록이다. 종전 최장 기록은 지난해 발표된 미국 컨트리 가수 샤부지의 ‘어 바 송’과 2019년 미국 래퍼 릴 나스 엑스의 ‘올드 타운 로드’가 각각 세운 19주였다.



빌보드는 “이번 기록으로 머라이어 캐리는 ‘핫 100’ 최장기 1위 기록을 두 차례 보유한 아티스트가 됐다”며 “1995~1996년 보이즈 투 멘과 함께 발표한 ‘원 스위트 데이’로 16주 연속 1위를 차지해 당시 최장 기록을 세운 바 있다”고 설명했다.



이 곡은 1994년 발표된 캐럴 앨범 ‘메리 크리스마스’의 수록곡으로 2019년 처음 ‘핫 100’ 정상에 올랐다. 영화 ‘러브 액츄얼리’(2003) 등 크리스마스 시즌 콘텐츠를 통해 재조명되고 스트리밍 서비스를 중심으로 캐럴 소비가 늘어나면서 꾸준한 인기를 이어왔다.



지난주 ‘핫 100’ 정상에 복귀하며 2019년 3주, 2020년 2주, 2021년 3주에 이어 올해까지 7년 연속 연말 시즌 ‘핫 100’ 1위에 오르는 기록을 세웠다.



크리스마스가 다가오면서 이번 주 ‘핫 100’ 톱10에는 캐럴이 8곡이나 이름을 올렸다. 미국 팝스타 브렌다 리의 ‘록킨 어라운드 더 크리스마스 트리’(1958)가 2위, 영국 팝 듀오 왬의 ‘라스트 크리스마스’(1984)가 3위를 각각 차지했다.



