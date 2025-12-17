전기차·K-푸드 영국 수출 문턱 낮아졌다
한·영 FTA 개선 협상 타결
영국에 수출되는 한국산 전기차의 무관세 문턱이 낮아진다.
산업통상부는 지난 15일(현지시간) 영국 런던에서 이러한 내용이 담긴 ‘한·영 자유무역협정(FTA) 개선 협상’을 최종 타결하고 공동선언문에 서명했다고 16일 밝혔다.
우선 영국에서 55% 이상의 부가가치가 발생했음을 증명해야 받을 수 있었던 무관세 혜택 기준이 25%로 완화됐다. 이로써 지난해 기준 대영(對英) 수출액의 36%를 차지하는 자동차(관세 최대 10%) 무관세 대상이 확대될 것으로 기대된다.
K-뷰티, K-푸드의 원산지 기준도 완화된다. 현재 화장품 등 화학제품은 관세를 최대 8% 적용받는데, 화학반응·혼합 등 공정이 영국에서 수행되면 무관세 혜택을 받는다. 최대 30% 관세가 적용되는 만두·김밥 등 가공식품은 원재료가 역내산이어야 무관세가 적용됐지만 주재료를 제3국에서 수입해 국내에서 최종 제품을 생산해도 무관세 혜택을 받을 수 있다.
정부조달 시장에서는 영국 고속철도 시장을 추가 개방해 그간 한국만 개방하던 불균형을 해소한다. 양국은 경쟁력 있는 국내 온라인 게임 분야를 추가 개방하는 한편 인공지능(AI) 등 신기술을 기반으로 한 신서비스 분야도 개방하기로 했다.
김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
