“미군 사령부 11→8개로, 4성 장군 감축… 한반도 담당 인태사령부는 유지키로”
WP, 국방부 ‘군 구조조정안’ 보도
미국 도널드 트럼프 행정부가 미군의 세계 사령부를 기존 11개에서 8개로 축소하고 4성 장군 수도 줄이는 방안을 추진하고 있다고 워싱턴포스트(WP)가 15일(현지시간) 보도했다.
WP는 “미 국방부에서 피트 헤그세스 장관과 고위직들이 군 구조조정의 일환으로 세계 주요 사령부 일부의 편제를 격하시키고 최고위 장성들의 권한을 조정하는 구상을 논의하고 있다”며 “이 구상이 채택되면 군 최고위급에서 수십년 만에 가장 중대한 변화가 일어날 것”이라고 전했다.
댄 케인 미 합동참모본부 의장은 향후 수일 안에 군 구조조정과 관련한 구상을 헤그세스 장관에게 설명할 예정이다. WP는 “케인 의장이 세계 사령부를 2개로 재편하는 방안 등 다른 구상도 헤그세스 장관에게 제시할 수 있다”고 내다봤다.
국방부의 이번 구상에 따르면 세계 11개 사령부 가운데 유럽사령부와 아프리카사령부, 중동을 관할하는 중부사령부는 국제사령부(신설 예정)에 예속된다. 또 남·북미 대륙을 포함해 서반구 전역을 방어하는 미 북부사령부와 미 남부사령부는 하나의 사령부로 통합돼 약칭 ‘아메리콤(Americom)’으로 불리게 된다. 북극사령부를 창설해 아메리콤의 일부로 포함시키는 방안도 논의됐지만 이 안건은 폐기될 예정이라고 WP는 전했다.
국방부 관계자들은 “이번 구상이 중동과 유럽의 군사 자원을 재배치하고 서반구의 군사 활동에 최우선적으로 집중하려는 트럼프 행정부의 계획을 보강할 것”이라고 말했다. 미군이 세계 사령부를 축소할 경우 국방장관에게 직접 보고하는 4성 장군과 해군 제독의 수도 줄어들 예정이다.
다만 한국과 일본 등 동아시아를 담당하는 인도·태평양사령부는 기존대로 유지된다. 사이버사령부와 특수작전사령부, 우주사령부, 전략사령부, 수송사령부도 축소 대상에서 제외됐다.
버락 오바마 행정부에서 국방장관을 지낸 척 헤이글 전 상원의원은 “세계에는 각각 다른 안보 위협이 존재한다”며 “위협을 선제적으로 억제할 능력을 갖춘 지휘 체계가 필요하다. 사령부를 축소하면 그 능력을 상실할 것”이라고 지적했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
