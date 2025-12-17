머스크, 세계 최초 ‘조만장자’ 눈앞
포브스 추정 자산 998조원 돌파
스페이스X 상장땐 1조 달러 예상
세계 1위 재벌인 일론 머스크(사진) 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산가치가 1000조원에 근접했다. 인류 최초의 ‘조만장자’(자산 1조 달러 부호) 탄생이 임박했다는 전망이 나온다.
미국 경제지 포브스는 15일(현지시간) “머스크의 우주기업 스페이스X가 최근 내부자 주식 매각에서 자사 기업가치를 8000억 달러(1180조원)로 평가했다”며 “이를 반영한 머스크의 재산은 6770억 달러(998조7000억원)로 추정된다”고 전했다.
머스크는 비상장사인 스페이스X의 지분 42%를 보유하고 있다. 스페이스X는 내년 기업공개(IPO)를 추진 중이며 상장 이후 시가총액이 최대 1조5000억 달러(2212조원)에 이를 것이라는 분석이 나온다. 이 경우 머스크의 자산은 1조 달러(1475조원)를 넘어서게 된다.
머스크는 또 자신의 인공지능(AI) 스타트업 xAI와 소셜미디어 기업 엑스를 합병해 xAI홀딩스를 설립했는데, 기업가치를 기존보다 2배 늘린 2300억 달러(339조원)로 평가해 자금 조달을 추진하고 있다.
포브스는 “머스크가 세계 재벌 순위 1위에서 내려오는 것보다 조만장자 타이틀을 거머쥘 가능성이 더 크다”고 내다봤다.
