시사 전체기사

“CEO의 C는 체인지 실패 책임 내가 진다”… 정재헌 SKT 사장, 취임 첫 타운홀 미팅

입력:2025-12-17 00:28
공유하기
글자 크기 조정

구성원들에게 도전적 혁신 주문


정재헌(사진) SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 스스로를 ‘변화 관리 최고책임자’로 규정하며 구성원들에게 도전적 혁신을 당부했다.

정 CEO는 16일 서울 을지로 본사 수펙스홀에서 취임 후 첫 타운홀 미팅을 열었다. 그는 “이제부터 CEO의 C를 ‘체인지(Change)’로 바꾼다”며 “앞으로 저는 우리회사 변화 관리 최고책임자(Change Executive Officer)”라고 말했다. 지난 10월 말 CEO에 오른 이후 직원들 앞에서 공개 발언하기는 처음이다.

그는 “시장 상황과 경영 환경이 시시각각 바뀌는 상황 속에서 과거의 방식을 열심히 하는 ‘활동적 타성’으로는 변화를 이끌어 낼 수 없다”며 “실패에 대한 책임은 경영진이 질 테니 구성원들은 그 안에서 창의력을 발휘해 마음껏 도전해 달라”고 주문했다.

정 CEO는 올해 해킹 사태로 홍역을 치른 통신 사업과 관련해 “고객이 곧 업의 본질”이라며 품질·보안·안전 등을 핵심으로 고객 신뢰를 빠르게 회복하겠다고 밝혔다. AI 사업과 관련해서는 “그간 새로운 실험과 인큐베이팅을 반복하며 일정 부분 유무형 자산을 확보했다”며 “앞으로는 우리가 잘할 수 있는 분야를 ‘선택과 집중’해 글로벌 빅테크의 속도에 맞춰 경쟁해야 한다”고 말했다.

경영 체질 개선을 위해 SK텔레콤은 회사의 핵심 관리지표를 EBITDA(상각 전 영업이익)에서 ROIC(투하자본이익률)로 전환한다. ROIC는 자본 효율성과 가치 창출 여부를 판단하는 지표다.

정 CEO는 “다시 뛰는 SK텔레콤이 되기 위해 회사가 지향하는 가치를 구성원 모두가 공유하고 구체적 실행을 위한 ‘진취적 역량’과 흔들리지 않는 ‘단단한 내면’을 갖춰야 한다”고 강조했다.

심희정 기자 simcity@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] “‘탈팡’은 무슨”…해킹에도 ‘유아독존’ 쿠팡, 결제액 35%↑
박나래, 침묵 끝 입장 발표 “법적 대응 중…추가 입장 없다”
응급실 뺑뺑이 중 심정지…10세 여아, 병원 12곳서 거절
“550만원에 팝니다” 웃돈 붙은 트라이폴드, 17일 판매 재개
“헬조선 탈출” 日서 직장·배우자 찾는 韓남성 증가…이유는?
외모·돈에 끌렸다가…돌싱들이 말한 이혼의 전조
10·15 대책 두 달, 서울 부동산은 어디로 움직였나
신세계푸드 상폐 전 공개매수가에… 투자자 88% ‘손실’ 반발
국민일보 신문구독