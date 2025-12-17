“CEO의 C는 체인지 실패 책임 내가 진다”… 정재헌 SKT 사장, 취임 첫 타운홀 미팅
구성원들에게 도전적 혁신 주문
정재헌(사진) SK텔레콤 최고경영자(CEO)가 스스로를 ‘변화 관리 최고책임자’로 규정하며 구성원들에게 도전적 혁신을 당부했다.
정 CEO는 16일 서울 을지로 본사 수펙스홀에서 취임 후 첫 타운홀 미팅을 열었다. 그는 “이제부터 CEO의 C를 ‘체인지(Change)’로 바꾼다”며 “앞으로 저는 우리회사 변화 관리 최고책임자(Change Executive Officer)”라고 말했다. 지난 10월 말 CEO에 오른 이후 직원들 앞에서 공개 발언하기는 처음이다.
그는 “시장 상황과 경영 환경이 시시각각 바뀌는 상황 속에서 과거의 방식을 열심히 하는 ‘활동적 타성’으로는 변화를 이끌어 낼 수 없다”며 “실패에 대한 책임은 경영진이 질 테니 구성원들은 그 안에서 창의력을 발휘해 마음껏 도전해 달라”고 주문했다.
정 CEO는 올해 해킹 사태로 홍역을 치른 통신 사업과 관련해 “고객이 곧 업의 본질”이라며 품질·보안·안전 등을 핵심으로 고객 신뢰를 빠르게 회복하겠다고 밝혔다. AI 사업과 관련해서는 “그간 새로운 실험과 인큐베이팅을 반복하며 일정 부분 유무형 자산을 확보했다”며 “앞으로는 우리가 잘할 수 있는 분야를 ‘선택과 집중’해 글로벌 빅테크의 속도에 맞춰 경쟁해야 한다”고 말했다.
경영 체질 개선을 위해 SK텔레콤은 회사의 핵심 관리지표를 EBITDA(상각 전 영업이익)에서 ROIC(투하자본이익률)로 전환한다. ROIC는 자본 효율성과 가치 창출 여부를 판단하는 지표다.
정 CEO는 “다시 뛰는 SK텔레콤이 되기 위해 회사가 지향하는 가치를 구성원 모두가 공유하고 구체적 실행을 위한 ‘진취적 역량’과 흔들리지 않는 ‘단단한 내면’을 갖춰야 한다”고 강조했다.
