김정은보다 앞서 걷는 김주애… 명품 치장한 리설주
주애 위계 의도적 보여주기 관측
리,구찌백에 까르띠에 시계 포착
김정은 북한 국무위원장이 딸 주애, 아내 리설주와 함께 지방공장 현지지도에 나섰다. 주애가 김 위원장보다 앞서 걷고, 리설주는 까르띠에 등 명품으로 치장한 모습이 포착됐다.
북한 노동신문은 16일 이 같은 장면이 담긴 김 위원장의 평양시 외곽 강동군 지방공업공장 및 종합봉사소 준공식 참석 사진 53장을 공개했다.
주애는 공장 건물로 들어갈 때 김 위원장보다 앞서 걷는 모습이었다. 북한에서 최고지도자보다 앞서 나가는 건 사실상 금지돼 있다. 의도적으로 주애의 위계를 보여주려 했을 가능성이 있다. 김 위원장이 간부들과 이야기하는 동안 주애 혼자 등을 돌리고 진열대에 전시된 다른 제품을 구경하는 장면도 있었다.
리설주는 한 발자국 떨어져서 동행했다. 주애가 컴퓨터 앞에 앉아 있을 때도 리설주는 서 있는 모습이었다. 리설주가 지방공장에서 생산된 간장을 시음할 때는 까르띠에 제품으로 추정되는 시계를 찬 모습이 포착됐다. 지난 6월 원산갈마해안관광지구 준공식 때처럼 이탈리아 구찌 제품으로 추정되는 가방도 들고 나왔다. 강동완 동아대 교수는 “대외적으로 정상국가 이미지를 연출하고, 대내적으로는 본인들의 특권 의식을 과시하려는 의도된 사진”이라고 해석했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사