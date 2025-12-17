쿠팡의 질주는 계속된다… 출판업·쿠팡페이 확장

콘텐츠·결제·해외사업에 속도

“책임 뒷전, 지배력만 키운다”

사진=연합뉴스

3370만명이라는 대규모 개인정보 유출로 사회적 물의를 빚고 있는 쿠팡이 콘텐츠·결제·해외시장 등에서 사업 영역을 넓히며 전방위 확장에 나섰다. 사태 수습에는 미온적인데 신규 사업 추진에 속도를 내며 논란을 키우고 있다는 지적이 제기된다. 대규모 데이터를 다루는 플랫폼으로서 사회적 책임은 도외시한 채 하며 플랫폼 지배력 강화에 힘을 쏟는다는 비판이다.



16일 특허청 지식재산정보 검색서비스(KIPRIS)에 따르면 쿠팡은 지난 3일 국내에서 총 3건의 상표권을 출원했다. 서적·전자책·오디오북·멀티미디어 자료 등 출판업 전반과 디지털 콘텐츠의 제작·유통·판매·관리, 전자출판물 편집업 등을 포괄하는 내용이다. 구체적인 서비스명은 공개되지 않았다.





업계에서는 ‘쿠팡플레이’를 통해 영상 콘텐츠 시장에 안착한 쿠팡이 텍스트·오디오 등 비영상 콘텐츠로 사업 영역을 넓히려는 신호로 해석하고 있다. 전자책 단말기와 스토어, 오디오북을 결합한 아마존 ‘킨들’ 사업과 유사한 사업 구조를 국내에 구현하려는 포석이라는 분석도 나온다.



결제 사업 확장도 병행 중이다. 쿠팡은 간편결제 서비스 ‘쿠팡페이’를 외부 가맹점에서도 활용 가능한 범용 결제 서비스로 확장하는 데 박차를 가하고 있다. 우선 렌터카·항공·숙박 등 여행 업종을 중심으로 가맹점을 확보한 뒤 다른 온·오프라인 영역으로 넓혀간다는 구상이다. 쿠팡, 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 등 계열사 서비스에 한정됐던 쿠팡페이는 전용 앱 출시를 계기로 이용자 접점이 대폭 확대될 전망이다.



국내에서 개인정보 유출 논란이 이어지는 가운데, 해외에서는 보안 강화에 공을 들이고 있다는 점도 논란이다. 쿠팡은 지난달 대만에서 비밀번호 없이 생체인식이나 PIN으로 인증하는 ‘패스키’ 도입을 본격화하고 적극 홍보에 나섰다. 패스키 도입을 토대로 안전한 쇼핑 환경, 소비자 보호 등 성과를 인정받아 대만 정부가 꼽는 ‘착한 전자상거래 기업’에 2년 연속 선정되기도 했다. 쿠팡은 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장이 직접 챙기는 것으로 알려진 대만 시장을 핵심 거점으로 삼고, 최근 한·중(대만) 통번역사 경력·신입 동시 채용에 나서는 등 인력 확보에도 나섰다.



쿠팡은 여전히 견조한 이용자 규모를 바탕으로 성장 기조를 우선한 기존 행보를 여전히 이어가고 있다. 업계 관계자는 “당장 서비스를 끊을 만큼의 대안이 많지 않다는 점이 쿠팡의 버팀목”이라면서도 “사과와 보완이 반복되지 않으면 라이트 이용자를 넘어 ‘그래도 쿠팡’이었던 핵심 이용자군에서도 이탈 신호가 나타날 수 있다”고 지적했다.



이다연 기자 ida@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 산업2부 이다연 기자 ida@kmib.co.kr 598 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 3370만명이라는 대규모 개인정보 유출로 사회적 물의를 빚고 있는 쿠팡이 콘텐츠·결제·해외시장 등에서 사업 영역을 넓히며 전방위 확장에 나섰다. 사태 수습에는 미온적인데 신규 사업 추진에 속도를 내며 논란을 키우고 있다는 지적이 제기된다. 대규모 데이터를 다루는 플랫폼으로서 사회적 책임은 도외시한 채 하며 플랫폼 지배력 강화에 힘을 쏟는다는 비판이다.16일 특허청 지식재산정보 검색서비스(KIPRIS)에 따르면 쿠팡은 지난 3일 국내에서 총 3건의 상표권을 출원했다. 서적·전자책·오디오북·멀티미디어 자료 등 출판업 전반과 디지털 콘텐츠의 제작·유통·판매·관리, 전자출판물 편집업 등을 포괄하는 내용이다. 구체적인 서비스명은 공개되지 않았다.업계에서는 ‘쿠팡플레이’를 통해 영상 콘텐츠 시장에 안착한 쿠팡이 텍스트·오디오 등 비영상 콘텐츠로 사업 영역을 넓히려는 신호로 해석하고 있다. 전자책 단말기와 스토어, 오디오북을 결합한 아마존 ‘킨들’ 사업과 유사한 사업 구조를 국내에 구현하려는 포석이라는 분석도 나온다.결제 사업 확장도 병행 중이다. 쿠팡은 간편결제 서비스 ‘쿠팡페이’를 외부 가맹점에서도 활용 가능한 범용 결제 서비스로 확장하는 데 박차를 가하고 있다. 우선 렌터카·항공·숙박 등 여행 업종을 중심으로 가맹점을 확보한 뒤 다른 온·오프라인 영역으로 넓혀간다는 구상이다. 쿠팡, 쿠팡이츠, 쿠팡플레이 등 계열사 서비스에 한정됐던 쿠팡페이는 전용 앱 출시를 계기로 이용자 접점이 대폭 확대될 전망이다.국내에서 개인정보 유출 논란이 이어지는 가운데, 해외에서는 보안 강화에 공을 들이고 있다는 점도 논란이다. 쿠팡은 지난달 대만에서 비밀번호 없이 생체인식이나 PIN으로 인증하는 ‘패스키’ 도입을 본격화하고 적극 홍보에 나섰다. 패스키 도입을 토대로 안전한 쇼핑 환경, 소비자 보호 등 성과를 인정받아 대만 정부가 꼽는 ‘착한 전자상거래 기업’에 2년 연속 선정되기도 했다. 쿠팡은 김범석 쿠팡 Inc 이사회 의장이 직접 챙기는 것으로 알려진 대만 시장을 핵심 거점으로 삼고, 최근 한·중(대만) 통번역사 경력·신입 동시 채용에 나서는 등 인력 확보에도 나섰다.쿠팡은 여전히 견조한 이용자 규모를 바탕으로 성장 기조를 우선한 기존 행보를 여전히 이어가고 있다. 업계 관계자는 “당장 서비스를 끊을 만큼의 대안이 많지 않다는 점이 쿠팡의 버팀목”이라면서도 “사과와 보완이 반복되지 않으면 라이트 이용자를 넘어 ‘그래도 쿠팡’이었던 핵심 이용자군에서도 이탈 신호가 나타날 수 있다”고 지적했다.이다연 기자 ida@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지