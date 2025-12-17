“트럼프와 너무 가까워”… 해싯 美 연준 의장 후보 독주 제동
고위 인사들 “연준 독립성 약화” 반대
케빈 워시 급부상… ‘두 명의 케빈’ 대결
세계 경제 대통령 격인 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 자리에 누가 앉느냐에 국제사회의 관심이 쏠리고 있다. 사실상 차기 연준 의장으로 낙점됐다는 평가를 받았던 케빈 해싯(63) 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장에 대해 도널드 트럼프 대통령 측근들이 반대 의사를 밝히고 있는 것으로 전해졌다.
15일(현지시간) 미 CNBC방송은 트럼프 대통령에게 직접 의견을 제시할 수 있는 고위 인사들이 해싯 위원장의 연준 의장 지명을 반대하고 있다고 보도했다. 해싯이 트럼프와 너무 가까워 연준의 정치적 독립성이 약화될 수 있다는 이유에서다.
차기 연준 의장을 내년 초 지명하겠다고 예고한 트럼프는 최근 기자들에게 의장 후보가 2~3명으로 압축된 상황이라며 해싯과 케빈 워시(55) 전 연준 이사를 콕 집어 언급했다. 트럼프는 “케빈과 케빈이 있다. 나는 두 명의 케빈 모두 훌륭하다고 생각한다”고 말했다. 그러면서 “2017년 제롬 파월(현 의장)을 고를 때 잘못된 추천을 받았다”고 불만을 드러냈다.
월가에서 영향력 있는 인사인 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 두 명의 케빈 가운데 워시에 대한 지지 신호를 보냈다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가 전했다.
베팅 플랫폼 ’칼시’에서 이달 초 80%를 넘던 해싯의 의장 지명 가능성은 이날 51%로 하락한 반면, 워시의 지명 가능성은 같은 기간 11%에서 44%로 상승했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
